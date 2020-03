Salvini: “Da Cina crimine contro l’umanità. Soldi subito a famiglie o la gente esce di casa”

ROMA – “Dovremo chiedere conto a chi ha fatto cominciare tutto e ha perso settimane nel denunciare l’epidemia. Se il governo cinese ha perso tre settimane nel denunciare l’epidemia all’Oms ha commesso un crimine nei confronti dell’umanità e ora non può essere passato per salvatore”. Lo dice Matteo Salvini, in aula al Senato.

“SOLDI SUBITO A FAMIGLIE, O LA GENTE ESCE DI CASA…”

Salvini invita il governo a stanziare da subito somme in favore delle famiglie. Altrimenti, spiega intervenendo al Senato, c’è il rischio della protesta sociale. “Trump garantisce duemila euro a nucleo familiare. Io temo che coi decreti che stiamo approvando, e se i soldi arriveranno tra un mese o due mesi o tre mesi, la gente uscirà di casa… ma non per ringraziare”, dice Salvini.

“MENO MEDAGLIETTE, ESENZIONE PER CHI RISCHIA IN PRIMA LINEA”

“Occorre intervenire pesantemente sugli stipendi di chi rischia in prima linea. Non bastano applausi e medagliette. Noi chiediamo che il 70 per cento dei loro stipendi debba essere esentasse per i prossimi anni, di pacche sulle spalle ne hanno abbastanza”, dice ancora Salvini.