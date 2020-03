Coronavirus, il tampone di Angelo Borrelli è negativo

ROMA – “Il tampone rino-faringeo per la ricerca di Coronavirus effettuato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha dato esito negativo. L’indagine epidemiologica si era resa necessaria a seguito dei sintomi avvertiti nella giornata di ieri dal Capo della Protezione Civile”. Cosi’ in una nota della Protezione civile. “Il dott. Borrelli– prosegue la nota-, che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale, continuera’ a lavorare dalla sua abitazione in costante contatto con il Comitato Operativo e l’Unita’ di Crisi. Il Dipartimento della Protezione Civile continuera’, come sempre, a garantire la massima operativita’ e a lavorare senza sosta sull’emergenza in atto”.