Due anni senza Fabrizio Frizzi, i fan sui social lo ricordano così

ROMA – Sono passati due anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Era il 26 marzo del 2018 quando, all’ospedale Sant’Andrea di Roma, a causa di un’emorragia cerebrale, moriva uno conduttori più conosciuti e amati della tv italiana. Aveva 60 anni. Attivo sul piccolo schermo sin dagli anni 80, l’eterno ragazzo della tv italiana ha condotto programmi di successo come “I fatti vostri”, “Luna Park”, “Scommettiamo che..?” e “L’Eredità”. Ha inoltre guidato il programma “Miss Italia” per ben 16 edizioni ed ha condotto la maratona benefica Telethon dal 2005 al 2016.

Viso da bravo ragazzo e risata coinvolgente, Frizzi si è ritagliato un posto nel cuore degli italiani, che a distanza di due anni non dimenticano la sua solarità, eleganza e professionalità. Oggi sui social i fan del conduttore gli hanno reso omaggio con tanti messaggi commossi, ricordando il suo sorriso e la capacita’ che aveva di rassicurare il pubblico, cosi’ in breve tempo l’hashtag #FabrizioFrizzi è diventato trending topic su Twitter.

Il tuo sorriso in questo momento terribile ci avrebbe di sicuro dato conforto.. ♥️🙏✨

Due anni senza #FabrizioFrizzi pic.twitter.com/2tkltaZPuz — AuroraDangelo✨ (@AuroraDangelo7) March 26, 2020

C’è chi ti pensa ogni giorno, chi ti vive in un ricordo felice, chi versa ogni tanto una lacrima quando rammenta che non sei più tra noi e che avrebbe bisogno del tuo sorriso, un abbraccio, una parola di conforto o semplicemente la tua presenza. Ciao Fabrizio ❤ #FabrizioFrizzi pic.twitter.com/LHNzdByz4S — Beefsquatch (@IBeefsquatch) March 26, 2020

Caro Fabrizio , 2 anni senza te . Mai , come in questo momento , mi mancano i tuoi sorrisi e le tue battute che aprivano il cuore al cielo . Ti penso ..per sempre #FabrizioFrizzi #26marzo2020 — Simona Ventura (@Simo_Ventura) March 26, 2020

Gli inizi di carriera

Figlio del noto distributore cinematografico Fulvio Frizzi, Fabrizio inizia la sua carriera da giovanissimo lavorando in radio e tv private. Il primo programma a cui prende parte è “Il barattolo” (dal 1980 al 1982) a cui seguirà a “Tandem”, trasmissione sempre per ragazzi in onda anch’essa su Rai 2, alla quale Frizzi parteciperà per 5 edizioni. Il ragazzo si fa notare all’interno dello show e quando il programma viene sostituito da “Pane e marmellata”, Frizzi viene scelto come presentatore in coppia con Rita Dalla Chiesa (che diventerà successivamente sua moglie). Nel 1988 Frizzi sbarca in prima serata il sabato sera su Rai 1 alla conduzione di “Europa Europa”insieme a Elisabetta Gardini.

Gli anni ’90

Inizia allora l’ascesa del presentatore che sempre in quell’anno presenta per la prima volta “Miss Italia” mentre nel 1990 viene messo al timone di “Miss Italia nel mondo”(vi resterà fino al 1993). Nel 1991 Fabrizio Frizzi conduce “Scommettiamo che?” che si rivela un grandissimo successo di pubblico. Sua partner femminile sarà Milly Carlucci dal 1991 al 1995, sostituita nel 1999 da Afef Jnifen e nel 2001 da Valeria Mazza. Il 1994 è l’anno del preserale con il programma in onda su Rai 1 “Luna Park”. Il quiz show “corale” vede Fabrizio Frizzi far parte di un nutrito gruppo di conduttori che si alternano nella guida del programma. Tra questi Mara Venier, Pippo Baudo, Milly Carlucci e Rosanna Lambertucci.

Fabrizio Frizzi doppiatore

L’anno successivo inizia la sua esperienza come doppiatore nel film “Toy story”.L’esperimento riesce e Frizzi continua a dare voce ai cartoni animati, partecipando al doppiaggio di “Toy Story 2”, “Buzz Lightyear da Comando Stellare: si parte!”, “Cars – Motori ruggenti“, “Toy Story mania!” e “Toy Story 3 – La grande fuga”. Nel 1997 partecipa a “Domenica In” per approdare a poi a “Per tutta la vita”, programma che condurrà con successo per tre edizioni consecutive. Nel 2003 per una breve parentesi lavora in Mediaset in “Come sorelle” per poi tornare in Rai e approdare alla conduzione di “Piazza Grande”, programma che arriva in sostituzione de “I fatti vostri”, condotto sempre da Frizzi precedentemente.

Il preserale di Rai 1

Nei successivi anni è alla guida di diversi programmi, tra cui “Cominciamo bene” su Rai 3, “Soliti ignoti – Identità nascoste” su Rai 1 e varie edizioni della maratona di beneficenza “Telethon”. Nel 2008 lancia quindi un nuovo programma del preserale di Rai 1, “La botola”. Nel 2010 torna alla conduzione di “Soliti ignoti – Identità nascoste” riscontrando un buon successo di pubblico, tanto che del programma verranno realizzate delle puntate andate in onda durante il prime time. Nei successivi tre anni si alterna nella conduzione di programmi di cui ha già fatto gli onori di casa, come “Miss Italia”, “Telethon” e il “Premio Regia Televisiva”. Nel 2014 viene scelto per guidare il programma di Rai 1 “L’Eredità”. Durante il primo mese di conduzione la trasmissione registra ottimi ascolti, tanto che da allora la conduzione del programma storicamente appartenuta a Carlo Conti viene suddivisa tra i due showman.

La malattia

Il 23 ottobre del 2017 durante la registrazione di una puntata del quiz show, Frizzi è colpito da una lieve ischemia e viene ricoverato all’ospedale Umberto I di Roma. Alla conduzione del programma torna Carlo Conti. Il 6 dicembre durante una puntata di “La prova del cuoco” in un’improvvisata organizzata nel giorno del compleanno della sua amica e collega Antonella Clerici annuncia il suo ritorno alla conduzione de “L’Eredità” che avverrà il 15 dicembre. La battaglia contro la malattia è però appena iniziata e quel malore che lo aveva colpito si rivela essere il segno anticipatore di un evento molto più grave che porterà alla sua improvvisa scomparsa, avvenuta la notte scorsa.

Frizzi lascia sua moglie Carlotta Mantovan, conosciuta nel 2002 durante il programma Miss Italia e Stella, sua figlia, nata nel 2013. Frizzi è stato anche sposato per 10 anni con Rita dalla Chiesa (dal 1992 al 2002, nel 1998 la separazione), conosciuta ai tempi di Tandem.