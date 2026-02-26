giovedì 26 Febbraio 2026

La lettera di scuse di Cinturrino: “Ho avuto paura, sono sempre stato onesto”

"Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto, mi dispiace anche per la sua famiglia, sono triste e pentito. Pagherò"

Data pubblicazione: 26-2-2026 ore 18:29Ultimo aggiornamento: 26-2-2026 ore 18:29

ROMA – “Credetemi ho avuto paura“. L’avvocato Piero Porciani, difensore dell’ex poliziotto Carmelo Cinturrino, indagato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano, ha consegnato in anteprima al programma di Retequattro “Tg4 – Diario del Giorno”, la sua lettera di scuse.

«Salve, vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo – si legge nella lettera – Credetemi ho avuto paura, prima che quel ragazzo mi colpisse, poi dopo aver sparato delle conseguenze del mio gesto. Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto, mi dispiace anche per la sua famiglia, sono triste e pentito per ciò che ho fatto ma mi sono sentito disperato. Mi scuso con tutti i miei colleghi ma posso garantire che nella vita sono stato sempre onesto e servitore dello Stato, come dimostrato dagli encomi e dalle lodi ricevute negli anni, assenza di alcun tipo di sanzione disciplinare e stima dei colleghi delle volanti, del commissariato di Mecenate e non solo. Perdonatemi, pagherò per il mio errore».

