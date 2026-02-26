giovedì 26 Febbraio 2026

Sanremo, Celentano tifa per Ermal Meta: “Bravo, impossibile che tu non vinca”

Il cantautore, sempre molto schivo sui social, ha fatto endorsement pubblico per Ermal Meta e lo ha già incoronato vincitore del Festival di Sanremo

di Marcella PirettiData pubblicazione: 26-2-2026 ore 18:45Ultimo aggiornamento: 26-2-2026 ore 18:45

BOLOGNA – Adriano Celentano si schiera sui social e lancia il suo sostegno a Ermal Meta, in gara a Sanremo con una canzone che parla della strage dei bambini di Gaza. La canzone si intitola ‘Stella stellina‘ e il cantante ha parlato anche oggi del suo pezzo, dicendo: “Non vincerò mai, ma chi farebbe vincere una canzone così? Se però tutti rinunciassero a Eurovision, io con questa canzone ci andrei e la canterei ancora più forte essendoci Israele“.

LEGGI ANCHE: FOTO| VIDEO| Ermal Meta e il grido per le bambine palestinesi a Sanremo 2026: i loro nomi cuciti sugli abiti
LEGGI ANCHE: VIDEO | Ermal Meta: “La mia canzone a Eurovision? Ci andrei proprio perchè c’è Israele”

In un post di questo pomeriggio sui social, Adriano Celentano ha scritto: “Bravo Ermal! La tua canzone è bellissima! E tu l’hai cantata così bene che è quasi impossibile che tu non vinca”. Adriano Celentano.

Leggi anche

Sanremo 2026, il Codacons denuncia il primo caso di pubblicità occulta. Esposto a Dargen D’Amico

di Redazione

Televoto, sala stampa, radio: come funziona il sistema di voto a Sanremo

di Marcella Piretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»