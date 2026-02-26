Sanremo, Celentano tifa per Ermal Meta: “Bravo, impossibile che tu non vinca”

BOLOGNA – Adriano Celentano si schiera sui social e lancia il suo sostegno a Ermal Meta, in gara a Sanremo con una canzone che parla della strage dei bambini di Gaza. La canzone si intitola ‘Stella stellina‘ e il cantante ha parlato anche oggi del suo pezzo, dicendo: “Non vincerò mai, ma chi farebbe vincere una canzone così? Se però tutti rinunciassero a Eurovision, io con questa canzone ci andrei e la canterei ancora più forte essendoci Israele“.

LEGGI ANCHE: FOTO| VIDEO| Ermal Meta e il grido per le bambine palestinesi a Sanremo 2026: i loro nomi cuciti sugli abiti

LEGGI ANCHE: VIDEO | Ermal Meta: “La mia canzone a Eurovision? Ci andrei proprio perchè c’è Israele”

In un post di questo pomeriggio sui social, Adriano Celentano ha scritto: “Bravo Ermal! La tua canzone è bellissima! E tu l’hai cantata così bene che è quasi impossibile che tu non vinca”. Adriano Celentano.