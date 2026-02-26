giovedì 26 Febbraio 2026

Le nonne di Ostuni ballano Sanremo 2026: sui social i video con brani di Elettra Lamborghini e Sal Da Vinci

Le signore dell'Associazione Filo di Arianna, dopo l'exploit con "Espresso Macchiato" di Tommy Cash, rilanciano nuove coreografie

Data pubblicazione: 26-2-2026 ore 18:46Ultimo aggiornamento: 26-2-2026 ore 18:46

ROMA – Le ormai celebri nonne di Ostuni dell’Associazione Filo di Arianna, dopo l’exploit avuto con “Espresso Macchiato” di Tommy Cash, continuano a ballare sulle note dei successi più attuali. In occasione della settimana di Sanremo 2026, le signore hanno così scelto due brani in gara al Festival come sottofondo musicale delle loro performance social. Sulla pagina Instagram ufficiale dell’associazione hanno presentato la loro personale coreografia di “Voilà” di Elettra Lamborghini e “Per sempre si” di Sal Da Vinci con tanto di appello ai due artisti qualora volessero coinvolgerle in qualche occasione ufficiale. “Siamo pronte”, hanno scritto a Lamborghini e “Sposaci”, a Da Vinci. A gennaio scorso, le nonnine si erano cimentate con il brano “Anema e core” portato da Serena Brancale al Festival dello scorso anno.

