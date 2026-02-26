giovedì 26 Febbraio 2026

“A Sanremo ricordate Celso Valli, ha dato tanto alla musica italiana”: l’appello di Paolo Fresu

Il musicista Paolo Fresu chiede che a Sanremo si ricordi il compositore e arrangiatore è scomparso l'estate scorsa

di Andrea SangermanoData pubblicazione: 26-2-2026 ore 13:46Ultimo aggiornamento: 26-2-2026 ore 13:46

BOLOGNA – “Sarebbe importante che Celso Valli fosse ricordato anche in questi giorni a Sanremo“. È l’appello lanciato questa mattina dal musicista Paolo Fresu, nel corso della presentazione al Teatro comunale di Bologna della rassegna ‘Jazz on symphony’, che lui stesso cura. L’edizione dell’anno scorso, la prima, vide proprio Celso Valli prendere parte al progetto, chiamato da Fresu a riscrivere alcuni brani del repertorio del jazz. Il compositore e arrangiatore è scomparso l’estate scorsa e per questo Fresu si augura un ricordo di Valli a Sanremo, di cui Valli è stato una vera e propria colonna negli anni. “Sarebbe doveroso- ribadisce il musicista-, Celso è stato sempre presente e ha scritto alcune delle pagine più belle della musica italiana. Sarebbe giusto”.

“SANREMO UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI”

Poi, sul Festival in generale Fresu dice: “L’ho visto ieri sera, ma non mi esprimo su Sanremo. Trovo che sia una kermesse comunque estremamente importante, soprattutto perché offre l’opportunità di far sentire della musica nuova, di dare anche ad artisti giovani la possibilità di esprimersi. Le critiche su Sanremo sono tante, è diventata una manifestazione di costume, però resta il fatto che la musica poi c’è”. Secondo Fresu, “la musica è importante e Sanremo è un’occasione per aprire una finestra verso il mondo e dare soprattutto l’opportunità a tanti musicisti, a tanti talenti e a tanti giovani che magari non erano conosciuti, ma che lo diventeranno immediatamente attraverso quella vetrina. Questo penso sia molto importante, il resto è solamente colore”, chiosa il trombettista.

(La foto è tratta dal profilo Instagram di Celso Valli)

Leggi anche

Chi è Tredici Pietro, il figlio d’arte in gara a Sanremo che “odia i ricchi e i raccomandati”

di Marcella Piretti

FOTO | Tagliati i 4 alberi nel quartiere Pilastro a Bologna, rabbia residenti: “Ora dobbiamo difendere il parco”

di Davide Landi

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»