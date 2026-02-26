“A Sanremo ricordate Celso Valli, ha dato tanto alla musica italiana”: l’appello di Paolo Fresu

BOLOGNA – “Sarebbe importante che Celso Valli fosse ricordato anche in questi giorni a Sanremo“. È l’appello lanciato questa mattina dal musicista Paolo Fresu, nel corso della presentazione al Teatro comunale di Bologna della rassegna ‘Jazz on symphony’, che lui stesso cura. L’edizione dell’anno scorso, la prima, vide proprio Celso Valli prendere parte al progetto, chiamato da Fresu a riscrivere alcuni brani del repertorio del jazz. Il compositore e arrangiatore è scomparso l’estate scorsa e per questo Fresu si augura un ricordo di Valli a Sanremo, di cui Valli è stato una vera e propria colonna negli anni. “Sarebbe doveroso- ribadisce il musicista-, Celso è stato sempre presente e ha scritto alcune delle pagine più belle della musica italiana. Sarebbe giusto”.

“SANREMO UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI”

Poi, sul Festival in generale Fresu dice: “L’ho visto ieri sera, ma non mi esprimo su Sanremo. Trovo che sia una kermesse comunque estremamente importante, soprattutto perché offre l’opportunità di far sentire della musica nuova, di dare anche ad artisti giovani la possibilità di esprimersi. Le critiche su Sanremo sono tante, è diventata una manifestazione di costume, però resta il fatto che la musica poi c’è”. Secondo Fresu, “la musica è importante e Sanremo è un’occasione per aprire una finestra verso il mondo e dare soprattutto l’opportunità a tanti musicisti, a tanti talenti e a tanti giovani che magari non erano conosciuti, ma che lo diventeranno immediatamente attraverso quella vetrina. Questo penso sia molto importante, il resto è solamente colore”, chiosa il trombettista.

(La foto è tratta dal profilo Instagram di Celso Valli)