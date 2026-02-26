VIDEO| A Sanremo 2026 l’emozionante tributo a Ornella Vanoni: la nipote Camilla Ardenzi canta “Eternità”

ROMA – La seconda serata di Sanremo 2026 ha regalato un emozionante tributo a Ornella Vanoni. La cantante, scomparsa lo scorso novembre a 91 anni, è parte della storia del Festival con le sue 8 partecipazioni. L’ultima nel 2018 con “Imparare ad amarsi”.

Sul palco, ieri è andato in scena il ricordo della gara del 1970 quando Ornella interpretò “Eternità”. A riportarla sugli schermi degli italiani è stata la nipote Camilla Ardenzi, che già nell’omaggio di Che tempo che fa sul Nove si era esibita, insieme a Diodato, con “Senza fine”.

L’artista ha cantato il brano, per poi togliere il microfono sul finale e lasciare spazio alla voce della nonna. Emozionatissima, la cantante ha scambiato qualche battuta con Carlo Conti e Laura Pausini. “L’insegnamento più grande della nonna? A non pensarci troppo”, ha detto ricordando la 91enne con un sorriso.