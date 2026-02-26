giovedì 26 Febbraio 2026

VIDEO| Sanremo 2026, la battaglia di Elettra Lamborghini contro la musica alta di notte: “Fermiamo i festini bilaterali”

Dopo aver manifestato il suo disagio dopo l'esibizione all'Ariston, la cantante è tornata sull'argomento pubblicando un audio della musica alta

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 26-2-2026 ore 12:16Ultimo aggiornamento: 26-2-2026 ore 12:24

ROMA – Al grido di “fermiamo i festini bilaterali”, Elettra Lamborghini sta portando avanti la battaglia contro i rumori molesti che dagli hotel di Sanremo si sentono fino a notte avanzata, impendendo agli ospiti di dormire e riposare.

E se sei un Big del Festival, con mille impegni in agenda, interviste, conferenze e una performance su cui si gioca la classifica finale, questo può essere un problema. La cantante partecipa con “Voilà” e ieri, dopo essersi esibita durante la seconda serata della kermesse, ha manifestato il disagio davanti Laura Pausini e Carlo Conti che le consegnavano il canonico mazzo di fiori.

IL MESSAGGIO CON L’AUDIO DELLA MUSICA ALTA

Su Instagram, Lamborghini è poi tornata sull’argomento. In una storia dove è presente l’audio della musica registrato dalla propria camera, l’artista scrive: “Ragazzi ho dormito 3 ore questa notte. Aiutatemi a fargli abbassare la musica, non è possibile. Davvero non è giusto. Stasera sono arrivata sul palco che ero esausta“. In un’altra storia, la cantante ha chiesto ai suoi followers di recapitarle un megafono: “Andiamo a protestare questa sera, basta festini bilaterali”.

Già la sera prima, su X, la 31enne aveva scritto: “Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica è devastante!! Siamo tutti stanchi morti ma cosí è impossibile dormire giuro“.

IL COMMENTO NEL SALOTTO DEI THE JACKAL

Lamborghini ha commentato la questione anche nel salotto dei The Jackal, a Sanremo per la kermesse. “Sono piena come un uovo, se oggi ho steccato è colpa loro. Sono andata a dormire alle 4.30”, dice nel video prima di urlare dalla finestra – in maniera ironica – contro le persone in strada.

