Tg Cultura, l’edizione di giovedì 26 febbraio 2026

LA X EDIZIONE DEL BOOK PRIDE DAL 20 AL 22 MARZO, A MILANO



Il mondo della letteratura internazionale e nazionale si dà appuntamento a Milano per la X edizione di Book Pride, la Fiera Nazionale dell’editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino che si terrà dal 20 al 22 marzo presso il Superstudio Maxi. Con un programma che attraversa narrativa, poesia, saggistica e riflessione sociale, tra gli ospiti stranieri ci saranno la scrittrice catalana Clara Usón con Le belve, la giornalista e narratrice spagnola Gemma Ruiz Palà, autrice di Le nostre madri, e la giornalista londinese Phoebe Greenwood, che con Avvoltoi porta una satira feroce sul reportage di guerra ambientato a Gaza. Tra le voci italiane, attesissimo l’incontro con Daniele Mencarelli, autore di Quattro presunti familiari.

A MAGGIO LA XXX EDIZIONE DEL VICENZA JAZZ CELEBRA MILES DAVIS



Trent’anni di grande jazz internazionale in una delle più belle città d’arte in Italia. Un traguardo importante che si lega al centenario della nascita di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, Miles Davis. In questo orizzonte si muove la XXX edizione di New Conversations – Vicenza Jazz, che si svolgerà dal 15 alla notte fra il 25 e il 26 maggio fra il Teatro Olimpico, il Teatro Comunale, l’Abbazia di Sant’Agostino e il Cimitero Maggiore, la Basilica Palladiana e una serie di altri luoghi che ospiteranno performance e progetti nella consolidata formula del festival diffuso in tutta la città. Arrivando, per la prima volta, nei dintorni segnati dall’archeologia industriale dell’ex CotoRossi.

L’ULTIMO MATISSE IN MOSTRA A ROMA CON ‘MORFOLOGIE DI CARTA’



Si chiama ‘L’ultimo Matisse – Morfologie di carta’, la mostra che aprirà al pubblico sabato 28 febbraio al Museo Storico della Fanteria dell’Esercito Italiano, a Roma. La rassegna conta 114 opere e illustra il lungo periodo artistico del pittore francese che, dagli anni delle avanguardie parigine, dopo essersi trasferito a Nizza, trova ispirazione nelle nuove forme espressive dal disegno alla grafica. La mostra, divisa in quattro sezioni – rispettivamente dedicate ai papiers découpés e la collaborazione con la rivista Verve, alle opere illustrate, alla celebre serie Jazz, e al disegno – vuole porre l’attenzione sull’ultimo periodo di Matisse.

A GELA È STATO INAUGURATO IL MUSEO DEI RELITTI GRECI



Inaugurato nell’area demaniale di Bosco Littorio a Gela, nel Nisseno, il Museo dei relitti greci che ospiterà il celebre relitto greco rinvenuto nei fondali di Gela, testimonianza unica della storia millenaria della Sicilia e del suo ruolo nel Mediterraneo. L’imbarcazione fu recuperata durante due campagne di scavo tra il 2003 e il 2008. Il Relitto, denominato ‘Gela I’, fu individuato nei fondali di contrada Bulala, a circa 800 metri dalla costa, nel tratto di mare antistante l’antico emporio di Bosco Littorio: si tratta di una nave mercantile greca del V secolo lunga circa 20 metri, che trasportava ceramiche, anfore e oggetti preziosi, testimonianza del ruolo commerciale della città nel Mediterraneo.