A Beautiful il ritorno di Taylor: le anticipazioni delle prossime puntate

ROMA – A Beautiful continuano a piovere ritorni, dopo la perfida Sheila Carter e il pericoloso Deacon Sharpe è la volta di Taylor Hayes. La psicologa, ex moglie di Ridge Forrester e unica vera storica rivale di Brooke Logan, ha cambiato volto: ad interpretarla, al posto di Hunter Tylo, è infatti ora Krista Allen.

Ciò che non è cambiato è il ruolo che il personaggio tornerà ad assumere nello storico triangolo che tiene banco in Beautiful da oltre 30 anni. Brooke e Ridge infatti sono in crisi a causa del ritorno di Deacon. Il padre di Hope vuole avere un posto nella vita di sua figlia, e lei non vede l’ora di conoscerlo meglio. Ridge però non ne vuole sapere: Deacon è pericoloso e rappresenta il tradimento peggiore mai compiuto da Brooke nella sua vita. La relazione tra i due, dalla quale è nata Hope, è avvenuta infatti quando Deacon era ancora sposato con Bridget, la figlia maggiore di Brooke.

Geloso e preoccupato delle conseguenze di questo ritorno, Ridge ha ordinato quindi a Hope di lasciare il cottage (di proprietà di sua moglie), nel quale vive con il marito Liam e i figli. Brooke, all’oscuro di questo ultimatum, nell’apprendere la notizia è andata su tutte le furie. Sua figlia non verrà cacciata da casa sua, questo è sicuro. Ecco che la crisi tra Brooke e Ridge è dietro l’angolo. A complicare la situazione è il ritorno in città di Taylor, che, atterrata a Los Angeles è corsa ad abbracciare la figlia Steffy. Cosa succederà nelle prossime puntate?

IL RITORNO DI TAYLOR A BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE 27 FEBBRAIO – 4 MARZO

Ridge, contrario alla decisione di Hope di far entrare il padre nella sua vita, chiede, inutilmente, di nuovo a Brooke di appoggiarlo. Non trovando il consenso della moglie la sua rabbia cresce sempre di più.

Ridge scopre che Taylor è tornata in città, i due si incontrano e parlano a lungo dei loro figli, dei nipotini e del passato in generale. Thomas, informato da Steffy dell’arrivo della madre, pensa anche lui a quando erano una famiglia unita.

Mentre Brooke informa Katie dei problemi causati del ritorno di Deacon, quest’ultimo cerca di ricostruire il rapporto con Hope. Katie cerca di convincere Brooke che ricostruire un rapporto con Deacon sia la cosa migliore per Hope. Nel frattempo Ridge inizia a provare emozioni contrastanti per il ritorno di Taylor nella sua vita, la quale viene accolta con grande entusiasmo da Steffy e Thomas. Inevitabilmente questo peserà sul matrimonio con Brooke, già appesantito dai continui contrasti causati della presenza di Deacon nelle loro vite.