Christian Eriksen torna in campo 259 giorni dopo il malore

ROMA – Al 52′ di Brentford-Newcastle, con la sua squadra sotto 2-0, Christian Eriksen è tornato in campo in una partita ufficiale 259 giorni dopo il malore che lo colse durante la sfida degli Europei tra Danimarca e Finlandia. Il 30enne centrocampista danese ex Inter è subentrato al posto di Jensen tra gli applausi del pubblico del Brentford Community Stadium di Londra. Dopo aver rescisso con il club nerazzurro, in quanto il defibrillatore che gli è stato impiantato gli impedisce di giocare competizioni ufficiali in Italia, Eriksen ha firmato un contratto con il Brentford e oggi è tornato a giocare.

