Il video virale di Putin che gela il direttore dell’intelligence russa

ROMA – “Su suggerimento di Nikolai Patrushev”, segretario del Consiglio di sicurezza della Russia, “potremmo dare ai partner occidentali un’ultima occasione, presentando a Kiev la possibilità di rispettare la pace e gli accordi di Minsk. O nel caso peggiore, attuare la decisione di cui stiamo discutendo”, ovvero “il riconoscimento delle repubbliche del Donbass“. Un’allusione a una linea diversa da quella poi messa in atto dal presidente Vladimir Putin, che di fatto fa infuriare il presidente. Vittima delle piccate correzioni del capo del Cremlino, il direttore del Servizio di intelligence estero di Mosca, Sergey Naryshkin, ritenuto un fedelissimo del presidente e in carica dal 2016. Succede lunedì scorso, ma in filigrana, nel viso irato del leader russo, si può forse già intravedere la determinazione che nel giro di meno di 48 ore avrebbe portato il capo dello Stato a lanciare un’offensiva militare in Ucraina.

La discussione continua. Naryshkin si spinge in avanti, e per correggere l’allusione al dialogo non parla di riconoscere le autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk, ma addirittura di “annetterle”. Putin si schernisce, un sorriso beffardo sul viso. “Non è questo ciò di cui stiamo parlando”, afferma per sincerarsi che il capo dei servizi sia d’accordo con il riconoscimento. “Parli chiaro”, lo invita, nel gelo della sala del Consiglio, gli altri dirigenti ammutoliti. Il video, sottotitolato in lingua inglese tra gli altri dal giornalista Peter Liakhov, di base nel Caucaso, è diventato virale e quasi un emblema della dimensione più autoritaria del presidente.