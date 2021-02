Thom Yorke, annullato il concerto italiano a Milano

ROMA – La tappa italiana di Thom Yorke prevista originariamente il 9 luglio 2020 al Milano Summer Festival e poi riprogrammata l’8 luglio 2021 al Lorenzini District “è stata cancellata“. Lo fanno sapere gli organizzatori: “Il tour 2021 è stato cancellato anche in Europa e Gran Bretagna- si legge nella nota- Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto dal 26 febbraio al 15 luglio 2021″. Per quanto riguarda la restituzione dei soldi, “non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti fatti al di fuori dei canali ufficiali (TicketOne – www.ticketone.it, Ticketmaster – www.ticketmaster.it)”. Ulteriori informazioni sulla richiesta dei rimborsi consultare la pagina: livenation.it/show-updates.