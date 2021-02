Covid, allarme variante inglese in Sardegna: La Maddalena zona rossa

CAGLIARI – La Maddalena è ufficialmente in zona rossa. Il sindaco, Fabio Lai, preoccupato per la diffusione della variante inglese del virus nel Nord Sardegna, ha deciso di blindare l’isola da questo pomeriggio, a partire dalle 14, fino al 5 marzo. Misura, spiega il primo cittadino, eventualmente prorogabile per altri sette giorni.

Nel dettaglio, sono vietati nell’isola gli spostamenti presso le abitazioni di parenti e amici -fatta eccezione per coloro che assistono persone non autosufficienti- e fuori dal proprio comune di residenza, fatta eccezione per motivi di lavoro o comprovate necessità di salute. Per quanto riguarda le scuole, attività in presenza per asili nido, materna, elementari e prima media. Dalla seconda media in poi è prevista la didattica a distanza.

