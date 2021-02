Roma, bus in fiamme su via Tuscolana

ROMA – Un bus della linea 506 è andato in fiamme alle 7.30 circa in via Tuscolana, in prossimità del civico 1207.



Secondo quanto si apprende i passeggeri sono stati fatti prontamente scendere dall’autista, al primo segnale di fumo. Non si registrano feriti. Il bus era in funzione da 17 anni, fa sapere Atac.

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. In corso verifiche anche su eventuali danni allo stabile davanti al quale e’ avvenuto l’incendio. A causa della presenza di gasolio sulla strada, la Polizia Locale del VII Gruppo Tuscolano ha dovuto procedere alla momentanea chiusura della carreggiata di via Tuscolana, altezza ponte delle Sette miglia, direzione centro.