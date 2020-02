Coronavirus, 12 morti e 400 contagiati. Borrelli: “Nessun focolaio in Liguria, meno del 4% i tamponi positivi”

ROMA – Sono 12 le persone decedute e 400 quelle contagiate dal coronavirus: questi i dati forniti da Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, durante il quotidiano punto stampa per gli aggiornamenti sul contagio da coronavirus in Italia.

Nel dettaglio, dice Borrelli, “sono 400 le persone contagiate: 258 in Lombardia, 71 in Veneto, 47 in Emilia-Romagna, 11 in Liguria, 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia; 2 in Toscana e uno a Bolzano. Di tutti i tamponi effettuati, meno del 4% hanno dato esito positivo“.

I nuovi casi registrati in Liguria, spiega Borrelli, “sono tutti concentrati in una stessa comitiva (dove era presente una turista di Codogno, la prima a risultare positiva, ndr) e non credo assolutamente sia un nuovo focolaio“.

“Non disponiamo di informazioni ufficiali” su minori colpiti da coronavirus, aggiunge ancora Borrelli: “Se le informazioni non sono verificate e’ bene che non siano prese in considerazione. Quando avremo un’informazione su questo, e io ho chiesto informazioni, ve la daremo”.

