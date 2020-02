Coronavirus, nelle metro di Milano gli ambulanti improvvisano presidi sanitari: sequestrate 300 mascherine

MILANO – Ai tempi del coronavirus a Milano gli ambulanti si inventano presidi sanitari (di materiale non idoneo).

In sintesi, un sequestro amministrativo di circa 300 mascherine e indagini in stato di liberta’ per tre persone sprovviste di documenti di identita’ e permessi di soggiorno, nei confronti delle quali sono stati emessi ordini di allontanamento di 48 ore. Questo il risultato dei controlli che il personale del Nucleo Tutela Trasporto Pubblico della Polizia locale di Milano sta effettuando in queste ore nelle stazioni delle metropolitane per contrastare “la vendita abusiva di presidi sanitari non conformi”.

Venti quelli effettuati da questa mattina in altrettante stazioni delle linee 1 e 2 (il servizio prosegue fino a sera), che hanno portato a rinvenire il materiale sequestrato nelle stazioni di Romolo, Porta Genova e Loreto.