Coronavirus, test negativi per la comitiva di Bergamo di cui faceva parte la donna risultata positiva a Palermo

PALERMO – Negativi i tamponi effettuati sui componenti della comitiva di cui faceva parte la donna bergamasca risultata affetta da Coronavirus ieri a Palermo. A darne notizia è stato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, intervistato a Mattino Cinque.

Stesso esito anche per i dipendenti dell’albergo in cui la comitiva di turisti ha alloggiato e che sono entrati in contatto con il gruppo.

“Nella notte abbiamo avuto il responso sulla negatività di tutti i test praticati”, ha spiegato Razza. Restano dunque tre i casi di Coronavirus acclarati nel capoluogo siciliano, tutti appartenenti alla comitiva giunta in città venerdì con un volo dall’aeroporto Orio al Serio di Bergamo.