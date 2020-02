Giornale radio sociale, edizione del 26 febbraio 2020

ECONOMIA – Scampia: comunicare l’economia sociale. Arriverà domani a Napoli il ciclo di seminari per i giornalisti. Il servizio è di Giuseppe Manzo

“Intervista con il territorio. Comunicazione sociale ed economia” è il titolo del corso di formazione organizzato dal Giornale Radio Sociale insieme all’agenzia Redattore Sociale, Forum del Terzo Settore, con il sostegno della Fondazione con il Sud. L’incontro si terrà a Napoli il 27 febbraio a partire dalle 9.30, presso il Centro gastronomico e culturale Chikù di Scampia – Largo della cittadinanza attiva Auditorium Fabrizio De Andrè – e rientra in un ciclo di appuntamenti formativi per giornalisti incentrati sui temi del sociale, in programma nelle regioni del Sud. I corsi hanno l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai media e rafforzare la funzione sociale del giornalismo. A Scampia si parlerà di lavoro, periferie e impresa sociale. E ancora le dinamiche dell’economia criminale che spesso diventa una forma di welfare e reddito per intere famiglie escluse dal sistema produttivo. Come si raccontano queste storie di inclusione? Quali errori non bisogna commettere quando si parla di periferie, minoranze discriminate e disagio sociale? Queste e altre domande a cui risponderanno i relatori tra giornalisti, docenti ed esponenti del non profit.

SOCIETA’ – Tampone fittizio. Sull’onda del panico per il coronavirus si diffondono le forme di raggiro a svantaggio di anziani o cittadini più indifesi. I truffatori si spacciano per operatori della Croce Rossa o della ASL e con il pretesto di effettuare l’esame si intrufolano in casa per furti o per richiedere il pagamento delle spese mediche. Federconsumatori invita a diffidare e a chiamare subito le forze dell’ordine.

DIRITTI – Emergenza scuole chiuse. Attività scolastica sospesa per circa 3,7 milioni di bambini, bambine e adolescenti, più del 40% del totale degli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, sia pubbliche che paritarie. La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, auspica di trovare soluzioni per la didattica a distanza e misure operative, per garantire un servizio pubblico essenziale e assicurare una corretta informazione su ciò che sta accadendo.

INTERNAZIONALE – Si alzano muri. Gli ultimi dati mostrano come si sia ridotta la quota di risorse del Trust Fund Eu per l’Africa destinata alla cooperazione, mentre è aumentata quella destinata alla governance delle migrazioni. Più soldi per il controllo delle frontiere e meno aiuti allo sviluppo. Sentiamo il commento di Francesco Petrelli di Oxfam. (sonoro)

SPORT – Più scherma e meno schermi. Più tempo in pedana, meno attaccamento al computer. Maggiore attenzione alla pratica sportiva, minori distrazioni con tablet e smartphone. Sono gli obiettivi del progetto presentato a Napoli per promuovere una scherma globale, che faccia allenare e combattere insieme persone con e senza disabilità, mettendole ad armi pari in pedana e dotandole di una sede in cui praticare in maniera inclusiva.

CULTURA – Women camp. Il 7 marzo a Torino un appuntamento unico in tutta Europa dedicato alle professioni del non profit tutte al femminile. In programma 17 talk che saranno preceduti da una plenaria di apertura, dal titolo provocatorio “Sfide/Sfighe”: è un inno all’inclusione e all’ironia. A chiudere i “Non Profit Women Award” il cui fil rouge è l’emergenza migranti nel Mediterraneo e che premieranno Cecilia Strada, consigliera di Mediterranea; Giorgia Linardi, portavoce italiana di SeaWatch e Francesca Folda di The Amani Institute.