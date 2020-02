Etiopia, il ministro Guerini: “Serve riconciliazione per il massacro ‘Debre Libanos'”

RICCARDI (S. EGIDIO): ANCHE CHIESA EBBE RUOLO IN GUERRA

“Nell’ambito della guerra dell’Italia in Etiopia, nel 1937 a Debre Libanos fu commessa una strage di monaci, ragazzi, famiglie, su cui non è mai stata fatta luce. Lo Stato e le Forze armate hanno il dovere di riconoscerla, ma anche la Chiesa deve assumersi la responsabilità di una cultura del disprezzo verso i cristiani etiopici e una santificazione della guerra”. Lo ha detto Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, autore della prefazione del libro presentato oggi a Roma ‘Debre Libanos 1937. Il più grave crimine di guerra dell’Italia’, di Paolo Borruso.

“Gli etiopi – ha sottolineato Riccardi ai giornalisti Riccardi – non hanno mai preteso le scuse dell’Italia. Noi dobbiamo onorare questa nobiltà d’animo attraverso la verità storica”. Durante la presentazione, a via San Gallicano, Riccardi ha detto ancora: “In questo libro si racconta la storia di una strage ma anche dell’imporsi del razzismo in Italia. La propaganda fascista di guerra e la mobilitazione nazionalista diffusero idee razziste, volte a disumanizzare i ‘perfidi, barbari neri'”.

Una macchina del fango che non risparmiò l’imperatore Haile Selassié, “definito ‘il tiranno medievale, schiavista” ha ricordato Riccardi, aggiungendo: “Nella guerra d’Etiopia, così come nella strage di Debre Lebanos, la Chiesa non c’entra perché a compiere quei crimini fu l’esercito italiano. Tuttavia, la Chiesa sacralizzò la guerra per portare il cristianesimo in quelle aree. Ma Papa Pio XII non condivise, anzi, si pose in antitesi a quell’entusiasmo. E qui vedo il valore del Papato per salvarsi dal nazionalismo cattolico”.

Nel 1937 il viceré Rodolfo Graziani, dopo aver subito un attentato, ordinò l’uccisione degli abitanti del monastero cristiano di Debre Libanos, a nord di Addis Abeba. In quegli anni l’Etiopia era sotto il dominio dell’Italia fascista. Morirono circa 2mila persone tra laici e monaci. Essendo sguarnito di difese militari, l’attacco italiano fu semplice, come riporta Borruso nel suo libro, che ha denunciato anche la profanazione delle tombe che il monastero ospitava e del saccheggio di arredi e opere d’arte da parte dei militari italiani.