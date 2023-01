Il sottosegretario Barachini incontra i sindacati sulla situazione dell’agenzia Dire

ROMA – Oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, ha ricevuto i rappresentati di Slc Cgil, Fistel Uilcom e Uilcom Uil in risposta alla loro richiesta di un incontro urgente sulla situazione dell’agenzia di stampa Dire. Nel corso della riunione le organizzazioni dei lavoratori hanno manifestato la loro preoccupazione per l’ipotesi di un consistente piano di esuberi presentato dall’Azienda e in particolare per i 19 grafici interessati.

Slc Cgil, Fistel Uilcom e Uilcom Uil hanno chiesto poi l’apertura di un confronto più complessivo sullo stato attuale dell’editoria italiana, aperto a tutti gli operatori del settore, per analizzare insieme alcuni temi quali il ricambio generazionale, la natura dei contratti, il quadro di regole condivise necessarie a governare il cambiamento tecnologico in atto, ulteriori passi in avanti sull’equo compenso, la salvaguardia dell’editoria locale, l’impatto della trasformazione tecnologica sulle figure non giornalistiche del settore. Il sottosegretario ha assicurato ai sindacati che continuerà a seguire con la massima attenzione la situazione della Dire e si è detto disponibile all’apertura di un confronto.

I SINDACATI: “BENE INCONTRO CON BARACHINI, È BUON INIZIO”

Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil esprimono “un giudizio positivo sull’incontro avvenuto oggi, giovedì 26 gennaio, con Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria. La riunione è stata convocata in seguito alla nostra richiesta di un confronto urgente sulla riorganizzazione dell’agenzia di stampa Dire”, dicono le sigle sindacali in una nota.

“Contestualmente alla discussione sulle misure da adottare per scongiurare il piano da 39 esuberi previsto dalla suddetta agenzia, abbiamo posto all’attenzione del sottosegretario la necessità di affrontare, con un tavolo ad hoc, i seguenti argomenti: finanziamenti pubblici alle aziende del settore vincolati al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e alla tutela dell’occupazione, riconoscimento delle nuove figure professionali dell’Editoria digitale, contrazione delle produzioni cartacee, sostegno all’Editoria locale, nuove competenze su cui investire, crisi del Fondo Casella per i lavoratori poligrafici. Per governare proficuamente i molteplici fenomeni legati alla digitalizzazione del settore non crediamo che si possa prescindere da una visione trasversale del medesimo. Accogliamo dunque con favore la disponibilità manifestata dal sottosegretario Barachini ad aprire un confronto strutturale sulle questioni elencate, rispetto al quale l’incontro di oggi non può che sancire un buon inizio”.