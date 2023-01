Video | Eugenio in Via di Gioia cantano la sigla ufficiale del FantaSanremo

ROMA – Gli Eugenio in Via di Gioia cantano la sigla ufficiale del FantaSanremo 2023. È disponibile ‘C’è un tam-tam (FantaSanremo 2023 Official Anthem) su YouTube, Tik-Tok e Meta. La sigla inedita è stata realizzata appositamente dalla band per la corrente edizione del gioco.



“C’è chi aspetta Beppe Vessì, e c’è un ultima richiesta, Ferragni Please, Ama’ porta i Pooh, tu portaci i Jalisse”, canta la band, in quello che si prepara a diventare il brano più virale del momento. “Come grandi simpatizzanti di FantaSanremo siamo felici e onorati di aver scritto la sigla ufficiale dell’edizione 2023. Ci auguriamo che questo inno crei il giusto ‘Tam Tam’ del pubblico appassionato al festival! E che vinca il migliore”, ha dichiarato la band.