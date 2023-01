ROMA – In occasione della Giornata della Memoria, Rai2 propone in prima visione tv il film ‘Jojo Rabbit’, del regista neozelandese Taika Waititi. La pellicola, in onda giovedì 26 gennaio alle 21.20, è una black comedy che riesce nell’impresa non semplice di raccontare con umorismo e leggerezza una tragedia come quella provocata dal nazismo in Europa.

Siamo in Germania, verso il tramonto del Terzo Reich. Il piccolo Joannes Betzler è vittima, a dieci anni, di una cieca e infantile adorazione per il nazismo, al punto di aver adottato come amico immaginario un personaggio che ha, pur in modo distorto e caricaturale, le fattezze e le intenzioni dello stesso Hitler. Il bambino frequenta la gioventù hitleriana, ma il suo impaccio e il suo fondamentale rifiuto della violenza gli varranno il soprannome di Jojo Rabbit (‘coniglio’). La scoperta che sua madre Rosie nasconde in casa una ragazzina ebrea provoca nel bambino un’iniziale repulsione, ma Elsie diventerà, in concomitanza col rapido declino del Reich, una figura chiave per liberarlo dal suo ingombrante amico immaginario.

Waititi, che oltre a dirigere il film ne ha anche scritto la sceneggiatura e interpreta lo strampalato Hitler immaginario che affianca Jojo, è riuscito a saldare una prima parte molto divertente con una seconda più lirica, senza che si vedano le cuciture: merito dello script, che è valso al suo autore il premio Oscar 2020 per la sceneggiatura non originale. Ma anche merito di un cast complessivamente eccellente che affianca Roman Griffin Davis, il giovane protagonista. Oltre alla prova di Waititi spiccano quelle di Thomasin McKenzie, nel non facile ruolo di Elsie, Reben Wilson e Stephen Merchant. E poi ci sono Scarlett Johansson e Sam Rockwell, che prestano il loro talento a due personaggi (la mamma di Jojo e un depresso capitano nazista) molto originali e caratterizzati, come del resto quasi tutti quelli del film.