Paura in Romagna, terremoto di magnitudo 4.1 in provincia di Forlì-Cesena

ROMA – Paura sulla costa romagnola interessata questa mattina da una serie di scosse sismiche, la più intensa delle quali di magnitudo 4.1 a 3 km da Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena. Il terremoto si è verificato alle 11.45 con epicentro a 19 km di profondità. La zona è stata interessata da uno sciame sismico iniziato alle prime luci dell’alba: 4 le scosse di magnitudo compresa tra 2 e 3.5, verificatesi tra le 5.44 e le 7.10. Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla costa fino in città e nelle province di Rimini, Pesaro e Ravenna. Da quanto si apprende non sono stati segnalati danni.

Possibile che abbia sentito il terremoto adesso a Rimini? L’ho sentito solo io? #Terremoto — Amavata (@fracoipensieri) January 26, 2023

Oggi a Ravenna per lavoro e che fai ti privi di una bella riunione con annessa scossettina? No dai

#Terremoto — alessandro (@alessan41569286) January 26, 2023

Tutti questi terremoti mi stanno facendo una paura che la metà basta, vado in ansia a ogni scossa #Terremoto — sara, Danke Seb🫶🏻 (@itsmeSaraa___) January 26, 2023