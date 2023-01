A Roma rimosso il murale della donna afghana coi tacchi rossi di Laika

ROMA – È stato cancellato. Non c’è più traccia a Roma, sulla via Nomentana angolo via Carlo Fea, della donna afghana avvolta nel burka azzurro che lascia intravedere solo tacchi a spillo rossi ai piedi che, con postura dritta e fiera, procedono in direzione della vicina ambasciata dell’Afghanistan. A realizzarla, la street-artist romana Laika per denunciare divieti e oppressione contro le donne subito dopo il ritorno dei talebani al governo di Kabul, nell’agosto 2021.

‘Zapatos rojos, save Afghan women’, così come l’opera era stata chiamata dall’artista che in un post su Instagram ne dava l’annuncio nell’agosto scorso, a un anno da quell’evento che “ha riportato indietro il paese di decenni”. Denunciava ancora Laika: “In un anno le donne sono ‘scomparse’. Scomparso è il loro diritto di lavorare, di andare a scuola, di amare senza essere sottomesse (i matrimoni infantili sono in drammatico aumento),di mostrare il loro corpo, il loro volto.Chi si ribella rischia arresti, torture e sparizioni forzate: in migliaia sono state arbitrariamente arrestate, torturate, rapite ed uccise. Con questa nuova opera, vorrei non calasse definitivamente il buio. Le donne afghane non possono essere lasciate ancora più sole.Per questo ho deciso di sostenere l’appello di @AMNESTYITALIA per la difesa dei diritti umani in Afghanistan: basterà scansione il QR code accanto alla mia opera per accedere al link e firmare oppure andare direttamente sul sito Amnesty.it”. Non è chiaro al momento chi abbia rimosso il murale.

LAIKA: ADDIO A DUE OPERE IN DUE GIORNI, È CENSURA

“In poco più di 48 ore sono stati rimossi due miei poster: uno contro la mafia, l’altro a sostegno delle donne afghane. Ho sempre detto che lascio alla strada il compito di decidere la sorte delle mie opere ma questo è un vero e proprio atto deliberato di censura“. Così la street-artist Laika commenta all’agenzia Dire la notizia della cancellazione di ‘Zapatos rojos, save Afghan women’, che aveva realizzato lungo la via Nomentana, all’angolo con via Carlo Fea e in prossimità dell’Ambasciata afghana in solidarietà con le donne colpite da divieti e prassi oscurantiste da parte dei talebani.



“La donna afghana con le scarpe rosse- continua l’artista romana- era lì per denunciare le terribili condizioni di vita imposte alle donne dal regime dei talebani. In Afghanistan se sei donna non puoi andare a scuola, non puoi lavorare, devi mettere il burqa ogni volta che esci di casa, devi essere sempre accompagnata da un Mahram”, il tutore uomo. In Afghanistan, prosegue la street-artist, “gli arresti, le violenze, le sparizioni forzate e le torture nei confronti delle donne aumentano sempre di più… ora mi chiedo, era proprio necessario censurare un poster che denunciava tutto questo?”.



Il murale sulla mafia a cui fa riferimento Laika era invece quello dal titolo ‘Mafia sucks’ (‘la mafia fa schifo’), a pochi metri dal carcere in località Costarelle di Preturo (L’Aquila) dove è rinchiuso Matteo Messina Denaro, il boss arrestato dopo trent’anni di latitanza. L’opera ritraeva il piccolo Giuseppe Di Matteo sul suo cavallo che sembrava festeggiare la cattura del boss, accusato di aver ordinato la sua morte. Il bambino era figlio del collaboratore di giustizia Santino, e venne ucciso nel 1996 e sciolto nell’acido. Nel 2020 invece, a soli tre giorni dalla sua comparsa, venne cancellato ancora a Roma il murale di denuncia accanto all’Ambasciata dell’Egitto in cui figurava il ricercatore egiziano dell’università di Bologna Patrick Zaki, stretto nell’abbraccio di Giulio Regeni, altro ricercatore invece ucciso nel 2016 presumibilmente dall’intelligence egiziana. A Zaki, che era stato arrestato solo pochi giorni prima, Regeni diceva: “Andrà tutto bene”.

NOURY (AMNESTY): RAMMARICA CANCELLAZIONE MURALE A ROMA

“Che si tratti di motivi politici legati a un intervento dell’ambasciata o a questioni di ‘decoro’ che chiamano in causa altri soggetti, il fatto che l’opera di Laika sui diritti delle donne afgane soppressi dal potere dei talebani ci rammarica profondamente. Opere d’arte del genere dovrebbero rimanere indelebili nel tempo“. Questo il commento per l’agenzia Dire di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, sulla cancellazione del murale ‘Zapatos rojos, save Afghan women’, ossia ‘La donna con le scarpe rosse’, che la street-artist aveva realizzato nell’agosto scorso a pochi passi dall’ambasciata afghana aderendo a una campagna di Amensty per non lasciare la condizione delle donne “nel buio” dell’oppressione dei talebani.