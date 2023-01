Ariete: “La spinta a partecipare a Sanremo me l’ha data sangiovanni”

ROMA – Dalle posizioni più alte delle classifiche al palco della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il 7 febbraio sul palco del Teatro Ariston ci sarà anche Ariete, idolo di ragazzi e ragazze ma non solo. “Tutte le persone che hanno fatto Sanremo che conosco mi hanno detto: ‘Guarda, un secondo prima ti sentirai male, ti tremeranno le gambe e ti sembrerà di non farcela’, però per ora sono tanto tanto carica”, dice l’artista a due settimane dall’inizio.

“Ho fatto la prima prova effettiva all’Ariston ed è stato incredibile, bellissimo. Mi ha dato molta carica provare con l’orchestra all’Ariston per la prima volta. Non vedo l’ora che sia il 7 in realtà”, conferma. Ventuno anni il 27 marzo, al secolo Arianna Del Ghiaccio. È la promessa di Bomba Dischi e al festival presenterà ‘Mare di guai’, un brano malinconico sulla fine di un amore scritto con Calcutta e prodotto da Dario ‘Dardust’ Faini che con “l’orchestra prende tutt’altra veste”.

IL BRANO

Il brano “è una canzone molto molto molto mia”, spiega la cantautrice di Anzio. “Mi trovo molto bene nella mia comfort zone– dice- ovvero nel raccontare la mia vita e le cose che mi succedono. Spesso mi capita di sentirmi dire: ‘La farai mai una canzone non malinconica o non triste?’ Tralasciando che le ho fatte, il punto principale per me è il fatto che mi aiuta tanto scrivere determinate cose quando sono giù di morale e quando ho scritto questa canzone lo ero, ma c’è qualcosa di diverso”.

È sì “una canzone su una rottura”, ma “molto più introspettiva delle altre e anche molto razionale”. Ariete si perde in un ‘Mare di guai’, ma racconta “di come supero la rottura o un cambiamento”.

IN STUDIO CON CALCUTTA E DARDUST

Ariete ha scritto il testo lo scorso luglio, lo stesso che poi ha incontrato le parole mai scontate di Calcutta. “In vista di Sanremo- racconta- volevo scrivere qualcosa da zero con Calcutta e Dardust. Ci siamo messi in studio ma per le prime quattro ore non è uscito nulla”.

L’idea di riprendere dall’archivio quel brano è arrivata come un fulmine a ciel sereno: “A una certa siamo usciti a fumarci una sigaretta, io sono rientrata prima di Edoardo e ho detto a Dario: ‘Facciamogli ascoltare quella bozza di questa estate’. C’era la strofa, il pre-ritornello e il ritornello. C’era lo scheletro. Il testo è rimasto quello, Edoardo lo ha ascoltato e ha detto: ‘È sempre stata lei, lavoriamoci’. Abbiamo scritto la seconda strofa insieme, la svolta melodica sullo special l’ha data lui”.

LA SCELTA DI PARTECIPARE A SANREMO. IL SUPPORTO DI SANGIOVANNI

Accolta a braccia aperte da Amadeus, Ariete dice di non sapere cosa aspettarsi da questa esperienza nella città dei fiori. “È stata una scelta arrivata per mettermi in gioco, per imparare e prendere tutto quello che c’è di bello e di cose, non dico negative, ma che mi saranno molto d’aiuto”.

“Una grande spinta a partecipare me l’ha data sangiovanni che ha partecipato l’anno scorso- svela- mi ha detto ‘Ti divertirai tantissimo’. Anche Rkomi mi ha detto che è una cosa bella”. Prima del 2021, Arianna ammette di non aver seguito molto Sanremo ma – come tantissimi suoi coetanei – ringrazia Amadeus per la svolta che ha dato al festival: “Ha capito come gira la musica, ma allo stesso tempo non disereda la musica che c’è stata fino al 2010”.

ARIETE, IL SUCCESSO E IL RAPPORTO CON I FAN

Degna rappresentante della Generazione Z e con i piedi ben stabili a terra, Ariete arriva a Sanremo con un certo disincanto: “L’Arianna di qualche anno fa non avrebbe immaginato qualcosa del genere”.

I primi traguardi di questi anni sono stati inaspettati per la cantautrice: “Le cose che ho scritto in tutta la mia adolescenza le ho scritte per me, tutt’ora non scrivo le cose per impressionare gli altri. Scrivo le cose per soddisfare me in primis. La cosa incredibile è che io non applico il minimo sforzo nell’essere così, nonostante ciò tantissimi ragazzi e ragazze lo capiscono e semplicemente si ritrovano nella naturalezza della cosa. Credo sia proprio un flusso, non c’è niente di costruito ed è questa la cosa bella”.

E sull’argomento l’artista, un disco all’attivo (‘Specchio’), aggiunge: “Un mio live è come se stessi al bar con gli amici miei. Secondo me, la musica porta con sé la potenza di essere naturali e se stessi. Un concerto, tour, un live: ci deve essere qualcosa di un po’ vestito, però poi una volta che sono lì parlo alle persone come se fossero amici miei”.

L’obiettivo, come confessa la stessa Ariete, è sempre stata una: “La mia spinta era chissà se qualcuno capisce e vedere che non mi sono mai sforzata e che tutti hanno capito più di quanto ho capito io di me è assurdo, è veramente bello”.

I tantissimi fan ora non vedono l’ora di vederla realizzare il sogno di Sanremo che è ormai dietro l’angolo.