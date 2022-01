Covid, oggi ricoveri in discesa ma altri 426 morti

ROMA – Sono 167.206 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 190.514) e 426 i decessi (ieri 469) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 10.383.561 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime totali sono 144.770. Sono in tutto 7.522.210 i guariti o dimessi, mentre sono 139.421 le persone diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 235.177). Le persone che risultano attualmente positive sono in tutto 2.716.581, pari a +27.319 rispetto a ieri (-20.595 il giorno prima).

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 1.097.287, dunque 324.258 in meno rispetto a 1.421.545 di ieri. Il tasso di positività, ieri al 13,4%, oggi sale al 15,2%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione delle degenze in ogni area. Sono infatti -36 (ieri +175), per un totale di 20.001 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. Sono -26 (ieri +6) i posti letto occupati in terapia intensiva: il totale dei malati più gravi è ora pari a 1.665, con 123 ingressi in rianimazione (ieri 131).