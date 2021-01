Felipe Naveca: “If we increase social distancing, we can stop other mutations”

By Bianca Oliveira

The health system in the capital of Amazonas, Manaus, collapsed with the second wave of the coronavirus and registered tragic scenes in recent weeks. The vertiginous increase in hospitalizations caused the shortage of oxygen supply and patients had to be airlifted to other states. This weekend, the Amazon passed the mark of 7,000 deaths by Covid-19.

The region was one of the hardest hit also in the first half of 2020 and the prospect of an increase in cases, between November and January 2021, was announced in advance by doctors and specialists, since this period is historically characterized by an increase in respiratory diseases and for agglomerations due to the year-end festivities.

Another factor that contributed to the increase in cases in the region was the emergence of a new strain of coronavirus, identified by Japanese researchers in four tourists who arrived in Tokyo, coming from Amazon. The Japanese warning arrived in Brazil on January 10, and just 2 days later, researchers from the Leônidas Institute and Maria Deane (ILMD / Fiocruz Amazônia) found the first case of reinfection by the new variant.

“We can´t say anything for sure at the moment, but based on research results from the South African variant, which has a lot in common with ours, there is increasing evidence that the new mutations evade immune responses to Covid-19,” explains Felipe Naveca, virologist and researcher who led the study of the new strain.

Two variants, in addition to the Brazilian one, have worried scientists and authorities from around the world, leading to new travel restrictions and border closures. According to the similarities presented between them, there is a high probability that the Amazonian strain is more infectious, as the U.K. have proven to be.

“We have very preliminary data that shows that at least 50% of new infections are caused by this variant. This week we should reach 100 genomes analyzed from that period and then we can be more certain about the frequency in the population ”, says Naveca in an interview to Dire News Agency.

According to the researcher, the lack of social distance contributes to spreading the virus and, consequently, to its evolution. Therefore, protection measures must be reinforced until a significant percentage of the population is vaccinated, which may still take some time.

“So far, nothing indicates that these variants escape the vaccines that are being produced, but we cannot rule out that this could happen in the future. If we help to slow the evolution of the virus, we are saving time to reach that level of protection ”, concludes Naveca.

The Minister of Health, Eduardo Pazuello, placed Manaus as a priority for receiving the Oxford / Astrazeneca vaccines, which arrived in the country last Friday (22). Pazuello is under pressure to step down and should be investigated for the conduct of the crisis.

Brasile, a Manaus è emergenza per la variante covid

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO (BRASILE) – Il sistema sanitario della capitale dello Stato di Amazonas, Manaus, ha fatto registrare un collasso durante la seconda ondata della pandemia di Covid-19. L’aumento vertiginoso di ricoveri ha provocato una carenza di ossigeno per uso medico nella regione, portando anche alla morte di pazienti per asfissia. In questo finesettimana, l’Amazonas ha superato quota 7.000 decessi a causa della malattia. La regione era stata una delle piu’ colpite anche nel primo semestre del 2020 e la prospettiva di un aumento dei casi tra novembre dell’anno scorso e questo mese di gennaio era stata preannunciata in anticipo da medici e specialisti, in quanto questo periodo dell’anno e’ storicamente caratterizzato da un incremento delle patologie respiratorie e dagli assembramenti tipici delle feste di fine anno. Un altro fattore che ha contribuito all’aumento nei contagi nella zona e’ stata l’emersione di un nuova variante del virus, individuata la prima volta dai ricercatori giapponesi in quattro turisti che sono arrivati a Tokyo partendo dall’Amazonas. L’avviso nipponico e’ arrivato in Brasile il 10 gennaio, e appena due giorni dopo i ricercatori dell’Instituto Leonidas e Maria Deane (Ilmd/Fiocruz Amazonia) hanno riscontrato il primo caso di reinfezione con la nuova variante. “Non si puo’ affermare nulla con certezza” spiega all’agenzia Dire Filipo Naveca, virologo e ricercatore dell’Instituto che nella capitale Manaus ha condotto le indagini sulla variante. “Basandoci sui risultati delle indagini sulla variante sudafricana pero’, che ha molto in comune con la nostra – prosegue l’esperto -, ci sono sempre piu’ prove del fatto che le nuove mutazioni sfuggono alla risposta degli anticorpi sviluppati con una prima infezione”. Due varianti, oltre a quella brasiliana, hanno destato preoccupazione negli scienziati e nelle autorita’ di tutto il mondo, portando anche a nuove limitazioni nei viaggi e alla chiusura delle frontiere. Stando alle somiglianze riscontrate tra queste mutazioni, esiste una possibilita’ che anche la variante di Amazonas presenti una maggiore trasmissibilita’, come gia’ constatato per la mutazione individuata nel Regno Unito. “Abbiamo dati molto preliminari che mostrano che almeno il 50 per cento delle nuove infezioni e’ causata da questa variante” spiega Naveca. “Con questa settimana arriveremo a 100 genomi analizzati e arriveremo ad avere una certezza maggiore rispetto alla sua presenza nella popolazione”. Secondo il ricercatore, lo scarso rispetto del distanziamento sociale ha contribuito alla libera circolazione del virus e, di conseguenza, alla sua evoluzione. Per questa ragione, le misure di protezione devono essere rinforzate finche’ una percentuale significativa di popolazione abbia ricevuto il vaccino. Una processo, questo, che potrebbe richiedere del tempo. “Fino a questo momento nulla indica che questa mutazione del virus riesca a sfuggire ai vaccini che si stanno producendo, anche se non possiamo scartare l’eventualita’ che questo in futuro possa avvenire” dice Naveca. “Se aiutiamo a diminuire la velocita’ di evoluzione del virus, guadagniamo tempo per raggiungere un buon livello di protezione”. Il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, ha indicato Manaus come meta’ prioritaria per la distribuzione dei vaccini di Oxford/Astrazeneca che sono arrivati la scorsa settimana. Il ministro sta ricevendo pressioni affinche’ si dimetta e dovrebbe essere indagato per la sua gestione della crisi, dopo che la Procura generale della Repubblica ha aperto un’inchiesta al riguardo.

Felipe Naveca : “Se aumentarmos o distanciamento social, podemos frear outras mutações”

Pesquisador da nova cepa da Covid-19 no Brasil fala sobre o colapso da cidade de Manaus

Por Bianca Oliveira

O sistema de saúde da capital do Amazonas, Manaus, entrou em colapso com a segunda onda do coronavírus e foi palco de cenas trágicas nas últimas semanas. O aumento vertiginoso de internações causou o desabastecimento de oxigênio em todo o estado e levou pacientes à morte por falta de ar. Neste final de semana, o Amazonas passou a marca dos 7 mil mortos por Covid-19.

A região foi uma das mais atingidas também no primeiro semestre de 2020 e a perspectiva de aumento de casos, entre novembro do ano passado e janeiro de 2021, foi anunciada antecipadamente por médicos e especialistas, pois esse período é historicamente caracterizado pelo aumento de doenças respiratórias e por aglomerações em razão das festas de fim de ano.

Outro fator que contribuiu para o aumento de casos na região foi o surgimento de uma nova cepa de coronavírus, identificada por pesquisadores japoneses em quatro turistas que chegaram à Tokyo vindos do Amazonas. O aviso japonês chegou ao Brasil no dia 10 de janeiro, e apenas 2 dias depois os pesquisadores do Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) constataram o primeiro caso de reinfecção pela nova variante.

“Não temos como afirmar nada nesse momento, mas baseado em resultados de pesquisa da variante da África do Sul, que tem muito em comum com a nossa, está aumentando a evidência de que as novas mutações escapam da resposta de anticorpos da primeira infecção”, explica o Felipe Naveca, virologista e pesquisador que conduziu o estudo sobre a nova cepa.

Duas variantes, além da brasileira, têm preocupado cientistas e autoridades do mundo todo, levando inclusive a novas restrições de viagem e fechamento de fronteiras. De acordo com as similaridades apresentadas entre elas, há uma grande probabilidade da cepa do Amazonas ter também maior transmissibilidade, assim como já constatado no Reino Unido.

“Nós temos dados muito preliminares que mostram que pelo menos 50% das novas infecções são causadas por essa variante. Nessa semana devemos chegar a 100 genomas analisados desse período e aí conseguimos ter certeza maior sobre a frequência na população”, conta Naveca em entrevista à Agência de Notícias Dire.

Segundo o pesquisador, a queda do distanciamento social contribui para a livre circulação do vírus e, consequentemente, para a evolução do mesmo. Por isso, as medidas de proteção devem ser reforçadas até que uma parcela significativa da população seja vacinada, o que ainda pode levar algum tempo.

“Até o momento nada aponta que essas variantes escapam das vacinas que estão sendo produzidas, mas a gente não pode descartar que isso possa acontecer futuramente. Se ajudarmos a diminuir a velocidade de evolução do vírus, nós estamos ganhando tempo para chegar nesse nível de proteção”, conclui Naveca.

O Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, colocou Manaus como prioridade para o recebimento das vacinas de Oxford/Astrazeneca, que chegaram ao país na última sexta-feira (22). O titular da pasta sofre pressão para deixar o cargo e deve ser investigado pela condução da crise após abertura de inquérito pela Procuradoria Geral da República.