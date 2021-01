Liguria, Sansa lancia lo sciopero del sesso per boicottare Pfizer

GENOVA – Sciopero della pillola blu e dell’ansiolitico, contro i ritardi di Pfizer sulla consegna dei vaccini anti Covid. L’ex candidato giallorosso alla presidenza della Regione Liguria, Ferruccio Sansa, lancia la provocazione via Facebook per boicottare l’azienda farmaceutica che produce i noti Viagra e Tavor. “Saremmo un po’ meno frizzanti e più ansiosi. Ma chissà che non possa essere un’arma per piegare il colosso Pfizer, quello che doveva fornirci milioni di vaccini, mentre invece le dosi arrivano con il contagocce- scrive il consigliere regionale- Pfizer e AstraZeneca annunciamo enormi ritardi nella consegna delle dosi. Sono a rischio la campagna vaccinale e migliaia di vite. Gli anziani dovranno attendere molti mesi. Come è potuto succedere?”. Per Sansa, le azioni legali rischiano di essere lente, complesse e infruttuose.

Ma “i cittadini, forse, hanno in mano un’altra arma: boicottare le società che ci hanno mandato i vaccini con il contagocce. Pfizer, per dire, è un colosso noto nel mondo perché produce, tra gli altri, il Viagra, che ha ridato vigore non solo ai maschi, ma anche ai bilanci. Per non dire di Tavor e Xanax, i re degli ansiolitici, i farmaci più venduti in America. E, poi, prodotti contro ipertensione, emorroidi e compagnia non tanto bella. Forse la strada per fare pressione sui colossi del farmaco è questa”. L’ispirazione all’ex giornalista è arrivata “dalle donne greche che nella Lisistrata di Aristofane facevano lo sciopero del sesso per costringere gli uomini a non fare più la guerra. Facciamo anche noi uno ‘sciopero del sesso’? Stop al Viagra, ma anche ad altri farmaci di Pfizer e magari AstraZeneca? E comunque, per chi proprio non ne vuole o può fare a meno, esistono i medicinali generici”.

