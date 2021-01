Crolla capannone industriale in provincia di Brindisi, morto operaio di 49 anni

BARI – Un capannone in fase di ampliamento e ristrutturazione è crollato a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. I carabinieri presenti hanno precisato alla Dire che gli operai rimasti sepolti dal crollo del solaio sono cinque, di questi uno è morto poco fa e quattro sono feriti e trasportati in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

La vittima si chiamava Franco Mastrovito, aveva 49 anni ed era originaria di Ostuni. Secondo quanto si apprende, il 49enne stava eseguendo un particolare tipo di lavoro relativo alla ristrutturazione della struttura che si trova dove solitamente si svolge la fiera dell’auto. Il capannone è stato intanto sottoposto a sequestro mentre i quattro operai feriti, ricoverati all’ospedale Perrino, sono in prognosi riservata. Sull’episodio indagano i carabinieri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono i tecnici dello Spesal della Asl di Brindisi.