Governo, Franceschini: “Lavorato al meglio, alleanza non solo temporanea”

ROMA – Il governo ha affrontato la pandemia e una fase di difficolta’ inedite nella storia repubblicana “al meglio delle proprie capacita’ e crediamo con molti risultati positivi, grazie alla guida del presidente Conte e al sostegno delle nostre forze politiche”. Cosi’ a quanto si apprende il capodelegazione del Pd Dario Franceschini in Cdm.

“Questo cammino ci consente oggi di pensare a questa maggioranza anche in prospettiva, come una area di forze riformiste alleate non solo temporaneamente. Per questo e’ fondamentale salvare questa prospettiva anche nel percorso della crisi che abbiamo davanti”.