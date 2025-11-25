Lo spazio infinito e i colori di Fabrizio Giusti nella mostra ‘Anthology’ a Bologna

BOLOGNA – È la sua nona mostra personale ma è la prima che fa nella ‘sua’ Bologna: ci sono ancora alcuni giorni di tempo (fino al 29 novembre) per visitare la mostra ‘Anthology’ del pittore bolognese Fabrizio Giusti. In mostra ci sono 28 opere smalto e acrilico su tela, molte delle quali inedite, realizzate dal 2010 ad oggi. Come tutte le opere di Giusti, quello che colpisce nei suoi quadri sono il concetto di spazio (che finisce spesso per apparire infinito), i colori forti accostati a effetto e le figure geometriche. La mostra è visitabile ad amandagallery di viale Aldini 2/b, ed è aperta tutti i giorni fino a sabato 29 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

La nuova mostra di Giusti è stata curata da Cristina Govetosa, la stessa curatrice che si era occupata della prima mostra personale di Fabrizio Giusti, svoltasi nel 2015 a Padova. Questa volta, a distanza di 10 anni, Govetosa ha operato una scelta di 28 opere che insieme ‘raccontano’ la storia artistica di Giusti e dei suoi ultimi 15 anni di lavoro. Una pittura, quella di Giusti, che si muove dai caratteristici ‘graffi’ sulla tavola, passando per le sovrapposizioni di spazi e colori fino ad arrivare all’eliminazione del perimetro della tela. Con il risultato che i suoi quadri finiscono per dare l’idea visiva dell’infinito. E diventano narrazione. Gli esperti parlano, per l’opera di Giusti, di “assenza di regole, creatività senza porsi limiti e violenza dei contrasti cromatici“, che si ritrovano in ognuna delle opere proposte.

CHI È FABRIZIO GIUSTI

Fabrizio Giusti, artista bolognese di 58 anni, sin da giovanissimo manifesta un particolare interesse per il disegno che inizia a coltivare sperimentando tutte le possibile tecniche, elemento che poi ha caratterizzato tutta la sua opera. Lui spiega così il suo modo di dipingere: “Sovrapporre, nascondere, far riemergere, mantenere in equilibrio, sperimentare costantemente contrasti cromatici e tattili, moltiplicare gli orizzonti rendendo una superficie pittorica priva di perimetro sono la sintesi della mia ricerca artistica, volta a trasmettere il senso di “infinitezza” e il bisogno di libertà insito in ogni essere umano”.

Recentemente i suoi lavori sono stati esposti a Genova, Padova, Salisburgo, Bodensee, Rovereto, Londra, Zurigo e sono presenti in collezioni private e fondazioni. Hanno scritto dell’artista: Levi, Sillato, Arancio, Romeo, Barberini, Asfar, Del Estal.