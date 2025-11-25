Maestri di sci ‘in pista’ per celebrare la Giornata della Montagna

Roma – La Giornata internazionale della Montagna quest’anno si sdoppia, in omaggio alle Giochi invernali, tra Belluno (l’11 dicembre) e a Cortina (il 12). E in pista, letteralmente, ci saranno i maestri di sci. Per lanciare l’evento e le iniziative per farlo riuscire al meglio, oggi si sono incontrati il ministro Roberto Calderoli e una delegazione del Collegio regionale Maestri di sci del Veneto, guidati dal presidente Luigi Borgo, organizzatori degli eventi.

Giochi e ghiacciai, la Giornata della Montagna si celebra sulle Dolomiti Bellunesi

CALDEROLI: RIDATA DIGNITÀ ALLE TERRE ALTE, FAREMO EVENTO PRE-OLIMPICO

“Sono orgoglioso di aver ridato dignità alle terre alte- ha esordito il ministro- sia attraverso la nuova legge per il riconoscimento e la promozione delle realtà davvero montane, sia per aver riportato in montagna queste celebrazioni che prima si svolgevano a Roma. Sono anche ben contento di questo programma, promosso insieme al Collegio dei Maestri di sci, e di salire tra Belluno e Cortina dopo i precedenti di Edolo, di Scanno-Villalago e delle Frabose. Sarà l’occasione per approfondire i temi legati alle terre alte, alle professioni di chi vive la montagna e anche agli sport invernali, tema speciale di questa edizione. Sarà un evento sostanzialmente pre-olimpico, visti gli argomenti che verranno proposti e i temi che affronteremo, al fianco del tema annuale della Fao. Uniremo celebrazioni e approfondimenti in una due giorni di grande spessore”.



Dello stesso avviso Borgo: “Abbiamo partecipato al bando promosso dal ministro Calderoli perché valorizzare la montagna è una delle nostre vocazioni. Siamo orgogliosi di poterlo fare al fianco del ministro e di tanti importanti esponenti delle terre alte che si susseguiranno in due giorni di panel ricchi di spunti e approfondimenti”. Arriveranno i presidenti dei Collegi regionali e i loro delegati nel Consiglio nazionale. “Faremo tutto il possibile- aggiiunge- per rendere speciale” questa edizione.

“Mai come in questo periodo ci siamo sentiti capiti dal ministero e da un ministro, oggi veramente la montagna è al centro delle attenzioni del ministro“, è stato sottolineato nell’incontro con Calderoli.

IL PROGRAMMA DEI LAVORI A BELLUNO E A CORTINA

La due giorni inizia appunto da Belluno, alla Casa dei maestri di sci, con una serie di saluti istituzionali, il passaggio di consegne con le edizioni precedenti e quindi un panel sul bellunese olimpico (“I Giochi, vettore di valori ed etica sportiva; i Giochi, motore di modernizzazione e di sviluppo del territorio”) a cui seguirà l’inaugurazione della sede del comitato Fisi del Veneto.

A Cortina, il giorno dopo, quattro panel: sul “Lavorare in montagna al tempo delle olimpiadi opportunità ed esempi di rigenerazione territoriale”; sul turismo in montagna: “Dalle vette all’impresa: sport e turismo, i driver economici per lo sviluppo sostenibile e inclusivo delle aree alpine”; su Giovani e imprenditoria montana di tradizione: ” Radici nel futuro: i giovani reinventano i mestieri antichi della montagna”; sui ghiacciai da salvare con Reinhold Messner. Infine la chiusura con Calderoli e Borgo.