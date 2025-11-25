Un professore 3, le anticipazioni dei prossimi episodi

ROMA – Un professore 3 torna in prima serata su Rai 1 il 27 novembre con due nuovi episodi. La serie cult co-prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, che accompagnerà il pubblico per un totale di sei appuntamenti. I protagonisti ormai consolidati – Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino – sono affiancati in questo nuovo viaggio dai nuovi personaggi di Nicole Grimaudo e Dario Aita.

IL DEBUTTO LA SCORSA SETTIMANA

Nelle puntate precedenti, Dante e Simone sono costretti ad abbandonare la loro storica villa, iniziando una nuova fase della loro vita presso la casa della nonna Virginia. Nel frattempo al liceo Da Vinci arriva Anita come supplente d’inglese, che riapre vecchie dinamiche con Dante e introduce nuove tensioni tra gli studenti. La sorpresa più grande per Dante arriva quando scopre che la donna conosciuta in palestra è Irene, la nuova preside pronta a rivoluzionare l’istituto. L’ambiente scolastico si anima ulteriormente con l’arrivo del professor Leone Rocci, ex studente di Dante, e dei nuovi alunni: Greta, brillante e provocatoria, e Zeno, timido e segnato da difficoltà familiari.

Simone ritrova Thomas, un ragazzo del suo passato, che riaccende sentimenti complessi e provoca inevitabili tensioni con Greta, già interessata a lui. Intanto, Manuel affronta il ritorno di Goran, ex fidanzato di Nina appena uscito dal carcere, e si allontana a causa delle difficoltà emotive che ne derivano. La puntata si chiude con l’arrivo di Alba, decisa a chiedere aiuto a Dante per tornare a studiare, facendo riaffiorare un passato doloroso e sensi di colpa mai davvero superati dal professore.

SECONDA SERATA: COSA SUCCEDERÀ?

Episodio 3 – WITTGENSTEIN: VERO E FALSO

L’improvvisa decisione di Manuel ha spiazzato tutti, soprattutto Anita, che non se ne fa una ragione ed è preoccupata per lui. Manuel cerca si tranquillizzarla: si farà sentire e vedere spesso in videochiamata, e sarà (quasi) come se fosse ancora lì con loro. Simone cerca di scoprire dove sia finito Thomas, che dopo il loro primo incontro è sparito, e scopre che il ragazzo vive in una situazione molto precaria: decide così di riavvicinarsi a Dante per chiedere il suo aiuto. Intanto approfondisce il rapporto con Greta: i due trovano una certa sintonia e si confidano a vicenda le loro difficoltà. Mentre tra Laura e Luna nascono delle tensioni riguardo a Matteo, i ragazzi della 5ªB scoprono l’inusuale situazione familiare di Zeno, che colpisce particolarmente Viola. Leone chiede a Dante di aiutare Alba, e lui ha l’idea di presentarle Anita.

Episodio 4 – POPPER: GLI ERRORI

Dante e Irene si scontrano su Thomas e sulla loro visione della scuola, e della vita, ma alla fine il ragazzo viene ammesso a scuola. Tra Simone e Thomas scoppia la passione, ma Greta si sente abbandonata dal suo nuovo amico e reagisce male. Dante convince Alba a studiare come privatista, per prendere quel diploma cui aveva dovuto rinunciare, mentre viene alla luce la tragica storia del suo ex fidanzato e compagno di classe Gabriele, che tanti anni prima destabilizzò la sua vita e allontanò Dante e Leone. Tra Anita e il prof di Fisica c’è una certa simpatia, ma anche Viola è rimasta colpita da lui.