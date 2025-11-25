Addio a ‘Bibi’ Bruna Pinasco, compagna e musa ispiratrice di Sergio Staino

FIRENZE – Deceduta a 74 anni Bruna Pinasco, compagna del disegnatore e fumettista Sergio Staino. A darne notizia è stata la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, dove la donna risiedeva. Immediato il cordoglio del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, affidato a una nota: “Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Bruna Pinasco, la ‘Bibi’ delle celebri vignette di Sergio Staino, sua compagna inseparabile e musa ispiratrice- afferma Giani- a nome della Regione Toscana e mio personale esprimo le più sentite condoglianze ai figli Ilaria e Michele e a tutti i suoi cari”.

Il governatore ricorda la figura di Bruna Pinasco, fondamentale nella vita e nell’opera di Staino: “A soli due anni dalla scomparsa di Sergio, ci lascia così l’altra metà di questa straordinaria coppia artistica, della quale vogliamo con sempre maggiore forza valorizzare l’eredità culturale e artistica- aggiunge il presidente- porteremo avanti con la massima determinazione la collaborazione con l’associazione ‘Bobo e dintorni’ per far sì che la loro opera, la loro unione, il loro essere fianco a fianco nell’arte e nella vita possa essere trasmesso a tutti i toscani come patrimonio di una cultura condivisa”.

La Regione Toscana ha già dedicato a Sergio Staino una sala di palazzo Strozzi Sacrati con l’esposizione di quattro opere dell’artista. E sempre nella sede della presidenza della Regione si è tenuta la mostra ‘Sergio Staino- l’arte di vivere fra satira e impegno’.

Al messaggio di cordoglio si unisce l’assessora regionale alla Cultura, Cristina Manetti: “Bruna non è stata semplicemente la moglie di Sergio- evidenzia- ma un’intellettuale silenziosa e insostituibile che ha contribuito in modo decisivo all’opera di questo grande artista toscano”. Come istituzione, ricorda l’assessora, “prendiamo l’impegno a valorizzare pubblicamente la sua storia, in modo da portare avanti l’eredità di Sergio e Bruna e onorare la loro opera nella sua interezza, riconoscendo il contributo essenziale di entrambi”.

Un omaggio alla figura di Pinasco viene dedicato poi da Stefania Saccardi, presidente dell’assemblea legislativa toscana: “Esprimo alla famiglia e agli amici il cordoglio mio e dell’intero Consiglio regionale per la morte di Bruna Pinasco”. Saccardi aggiunge: “È una scomparsa che mi rattrista personalmente, per il legame di amicizia che mi univa a Bruna e a suo marito Sergio”.