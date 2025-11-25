Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 25 novembre 2025

REGIONALI. ESULTANO PD E M5S, LA LEGA VINCE MA PERDE VOTI

I risultati delle elezioni regionali galvanizzano il centrosinistra. “Il messaggio è chiaro- dice la segretaria del Pd Elly Schlein- il governo è contendibile e le elezioni politiche sono apertissime”. Anche il Movimento Cinquestelle esulta per le vittorie di Roberto Fico in Campania e Antonio Decaro in Puglia. Per Giuseppe Conte “è arrivato il momento per il campo progressista di costruire un programma di governo”. Nel centrodestra, che tiene il Veneto con il leghista Alberto Stefani, si ridisegnano gli equilibri. La Lega perde consensi, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia vedono crescere le loro percentuali.

VIOLENZA DONNE, MATTARELLA: “PARITÀ SIGNIFICA EDUCARE”

“Parità significa, innanzitutto, educazione al linguaggio del rispetto”. È il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Gli abusi fisici e psicologici, sottolinea il capo dello Stato, “lasciano cicatrici profonde” e “non è indifferente l’uso del linguaggio che alimenta stereotipi”. La premier Giorgia Meloni ricorda che sono state varate “leggi molto

significative” contro la violenza di genere, oltre al rafforzamento di “strumenti come il Codice rosso”. Dal Parlamento intanto un doppio segnale: via libera della Camera al ddl sul femminicidio; mentre dal Senato arriverà l’ok al nuovo reato di stupro in assenza del consenso “libero e attuale” della donna.

CORTE GIUSTIZIA UE: RICONOSCERE MATRIMONI GAY NEGLI STATI MEMBRI

Tutti i Paesi dell’Unione europea devono riconoscere i matrimoni tra due cittadini dello stesso sesso contratti in un altro Stato membro. Lo stabilisce una sentenza della Corte di giustizia europea in seguito al caso di due uomini polacchi sposati a Berlino. I due cittadini si sono visti negare la registrazione del certificato di matrimonio nel loro Paese d’origine, dove non è previsto il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il rifiuto, spiega la Corte, “è contrario al diritto dell’Unione” e viola “il diritto al rispetto della vita privata”. La Corte chiarisce che però la Polonia non è obbligata a introdurre il matrimonio gay.

SABATO A MESSINA MANIFESTAZIONE CONTRO IL PONTE SULLO STRETTO

Il Campo largo all’attacco del Ponte sullo Stretto. Sabato prossimo a Messina Pd, Cinquestelle e Avs parteciperanno alla manifestazione nazionale No Ponte. Un corteo che terminerà alle 14 con un comizio in piazza Duomo. Attesi la segretaria del Pd Elly Schlein, i massimi vertici dei Cinquestelle e un’ampia delegazione di Alleanza Verdi Sinistra con Angelo Bonelli. Le ragioni della contrarietà al ponte “non sono ideologiche- sottolineano i promotori con un gioco di parole- ma logiche: costi insostenibili per un’opera inutile che sottrae risorse a progetti lungamente attesi”.