martedì 25 Novembre 2025

FOTO| Malore all’anagrafe per l’uomo che si è finto la madre morta tre anni fa

A Mattino Cinque lo scatto in esclusiva del fermo del 56enne all'interno degli uffici dell'anagrafe dove si era recato per rinnovare la carta d'identità dell'anziana

Data pubblicazione: 25-11-2025 ore 16:37Ultimo aggiornamento: 25-11-2025 ore 16:37

ROMA – Oggi, a Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi su Canale 5, è andata in onda, in esclusiva, l’immagine relativa al fermo del cinquantaseienne che, a Borgo Virgilio, nel mantovano, ha occultato il cadavere della madre defunta per continuare a usufruire della sua pensione. L’uomo avrebbe avuto un malore e – come si vede nello scatto – si è reso necessario l’intervento dei sanitari.

Il figlio dell’anziana Graziella Dall’Oglio, che ogni mese percepiva circa tremila euro di pensione, aveva vestito i panni della donna come un moderno Mrs. Doubtfire e si era recato all’anagrafe del paese, sperando di riuscire a rinnovare la carta d’identità della madre scaduta e necessaria per incassare l’assegno mensile.

