A Bologna uccisa una ciclista di 23 anni sulla ciclabile: è stata travolta da un camion

di Andrea Mari e Marcella Piretti

BOLOGNA – Uccisa mentre percorreva la ciclabile, travolta da un camion che ha svoltato a destra e le è finito addosso, uccidendola. L’ennesimo incidente mortale che ha coinvolto un ciclista è avvenuto questa mattina a Bologna: la vittima è una ragazza di 23 anni che si chiama Viola Mazzotti. Originaria di Cervia, si era laureata l’anno scorso all’Università di Bologna con una tesi in Management e Marketing. Dopo la laurea, si era iscritta a un master in Management della Católica School of Business and Economics di Lisbona. Questa mattina, in sella alla sua bici, Viola Mazzotti stava percorrendo via dell’Arcoveggio in direzione periferia era sulla pista ciclabile che si trova a destra della carreggiata. È una pista separata dalla carreggiata, ma la ragazza è stata investita proprio all’intersezione con una strada, via De Giovanni. Sarebbe stata colpita in pieno dal camion che stava svoltando a destra all’incrocio tra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.45. Il mezzo che l’ha investita è un camion appartenente a una ditta che effettua trasporti per i cantieri del tram. Gli accertamenti sono stati svolti dalla Polizia locale, intervenuta sul luogo dell’incidente assieme ai sanitari del 118. Per la giovane ciclista, finita sotto l’asse posteriore del mezzo pesante, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul suo profilo Linkedin, la 23enne si descriveva così: “Sono Viola, attualmente studentessa al Master of Science in Management con specializzazione in Marketing Strategico presso Catòlica Lisbon School of Business and Economics. Il mio percorso accademico è guidato dalla passione per il Management e il Marketing e da una forte attitudine alla comunicazione e alla sostenibilità. Originaria di una città costiera in Italia, sono cresciuta con la passione per il nuoto, l’escursionismo e l’arrampicata, che sono stati parte integrante del mio sviluppo personale. Queste esperienze mi hanno insegnato a bilanciare l’ambizione professionale con la passione personale. Sono pronta a sfruttare il mio background diversificato e le mie skills accademiche per raggiungere i miei obiettivi di carriera e contribuire in modo efficace nel mondo degli affari. Mi considero curiosa e ambiziosa. Sono sempre alla ricerca di una nuova sfida che possa migliorare sia la mia vita professionale che personale. Ho un forte desiderio di conoscenza e sono aperta a nuove interazioni con professionisti che mi permettano di ampliare la mia prospettiva e raggiungere i miei obiettivi”.

