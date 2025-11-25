Da Sanofi 70 milioni in formazione, tecnologia, ricerca e sviluppo

ROMA – “Circa 70 milioni di euro investiti complessivamente da Sanofi nelle tre leve chiave dell’innovazione: formazione di competenze, trasformazione tecnologica industriale e Ricerca e Sviluppo“. Il dato emerge dal Report d’Impatto 2024 di Sanofi, raccontato oggi nella Capitale in occasione dell’evento ‘Guidare l’Innovazione verso una Strategia italiana delle Scienze della Vita’, promosso da Sanofi, che si è svolto presso ‘La Lanterna Rome’ (in via Tomacelli, 157). “In Ricerca e Sviluppo, in particolare- si legge nel Report- sono stati investiti 45,2 milioni, che hannno un beneficio complessivo di 133 milioni di euro per il SSN e la nazione in termini di costi evitati. Inoltre, la ricerca sostenuta da Sanofi è una delle più estese in Italia, con 108 studi clinici condotti nell’ultimo anno, che hanno coinvolto 1.517 pazienti distribuiti in 563 centri clinici ospedalieri e universitari, grazie alla collaborazione con oltre 90 strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale”.

SANOFI PUNTA A ESSERE LEADER IN IMMUNOLOGIA ENTRO IL 2030

“I risultati che osserviamo- ha detto Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta- dall’impatto sulla qualità di vita dei pazienti alla riduzione dei costi per il sistema sanitario, dimostrano che, quando ricerca pubblica e ricerca industriale lavorano in sinergia, l’innovazione accelera e diventa valore reale. L’ambizione di Sanofi è diventare l’azienda biofarmaceutica leader in immunologia entro il 2030 investendo, con oltre 45 milioni di euro all’anno soltanto in Italia, in studi sempre più avanzati, che anche grazie ad un uso massiccio dell’IA integrano immunologia, genomica e nuove tecnologie digitali. In un contesto globale di grande complessità, abbiamo bisogno di creare un ecosistema italiano delle Scienze della Vita all’altezza delle ambizioni della nostra nazione e di stimolo per una politica industriale europea che metta il settore farmaceutico al centro della crescita”.

Accanto alla produzione scientifica, la ricerca di Sanofi genera impatti sanitari “immediati”. In particolare, nel 2024, tre aree sono state oggetto nel Report d’Impatto 2024 di un’analisi economica specifica: la campagna nazionale di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale nei neonati, le patologie infiammatorie di tipo 2 e le malattie cardiovascolari. “I benefici per il SSN risultano significativi- si legge nel Report- con 29,5 milioni di euro di costi evitati grazie all’immunoprofilassi da RSV, 20,8 milioni derivanti dalle soluzioni per l’infiammazione di tipo 2 e 34 milioni legati agli inibitori PCSK9 nella prevenzione cardiovascolare”.

Sul fronte dell’innovazione, inoltre, Sanofi sta guidando una trasformazione strutturale della propria pipeline, oggi composta “da 93 progetti in fase clinica, di cui 36 in fase avanzata o già sottoposti alle autorità regolatorie, sostenuti sempre più dall’uso di tecnologie di intelligenza artificiale applicate al disegno degli studi, alla gestione dei dati clinici e alla generazione di nuovi target terapeutici“. Gli studi fin qui condotti riguardano aree chiave come immunologia, trapianti, neurologia, malattie rare, diabete, vaccini ed ematologia, comprendendo “anche 12 innovative molecole– fa sapere ancora il Report- tra cui alcune ‘pipeline in a product‘ potenzialmente destinate a generare oltre 40 nuove indicazioni terapeutiche entro il 2031″.