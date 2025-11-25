“Un moderno Mrs. Doubtfire”, diventa famoso anche all’estero l’uomo che si è travestito dalla madre morta

ROMA – Una storia che ha dell’incredibile e che, nelle ultime ore, ha varcato i confini italiani. È diventata virale la foto dell’uomo indagato per occultamento di cadavere, truffa ai danni dello Stato, sostituzione di persona e falso in atto pubblico che si è travestito dalla madre morta per continuare a incassare la pensione. L’anziana, Graziella Dall’Oglio, 85 anni, è deceduta tre anni fa, ma la sua scomparsa non è stata mai segnalata. È successo a Borgo Virgilio, nel Mantovano. Gli scatti a confronto sono stati pubblicati dal Corriere della Sera e rilanciati da numerose testate e tg.

La vicenda ha anche ottenuto risonanza internazionale finendo su siti e quotidiani come il Telegraph, Tmz o il New York Post. Oltreoceano, come scrive anche il Corriere, la notizia viene definita la “truffa alla Mrs. Doubtfire”, il celebre film del 1993 che vede protagonista il compianto Robin Williams nei panni di un uomo divorziato che – per stare più vicino ai propri figli – si traveste da domestica.

L’INGANNO SCOPERTO ALL’UFFICIO ANAGRAFE

Abiti da donna, una parrucca, il fondotinta, smalto e orecchini: come Robin Williams, l’italiano imputato – un 56enne ex infermiere disoccupato – ha fatto uso di tutti gli artifici del caso per sembrare la propria madre. Il camuffamento, però, non ha funzionato ed è stato scoperto all’ufficio anagrafe dove l’uomo si era presentato per rinnovare la carta d’identità dell’anziana, scaduta ormai dieci anni fa.

Stesso taglio di capelli, stessi orecchini – e in mano persino il bastone da passeggio.

Nel video il clamoroso travestimento di un 57enne che si è finto la madre, morta da anni, per continuare a riscuotere la pensione.#Tg1 Lorenzo Santorelli pic.twitter.com/63NsTwMPbo November 24, 2025

Questo particolare – oltre all’aspetto della ‘signora’ – ha fatto insospettire l’impiegata comunale che ha avuto dubbi sull’identità reale della pensionata. Invitato nuovamente negli uffici con la scusa di perfezionare la pratica, il 56enne è stato raggiunto dalla polizia locale e ha dovuto ammettere l’inganno. In casa, durante il sopralluogo che ne è conseguito, le forze dell’ordine hanno trovato la donna mummificata. Il corpo era avvolto in delle lenzuola e chiuso in due sacchi a pelo.

Secondo quanto rivela Il Corriere della Sera, ogni anno Graziella aveva continuato a presentare una dichiarazione dei redditi del valore di “53 mila euro, frutto della pensione di reversibilità del marito medico e delle rendite del patrimonio immobiliare di famiglia, case e terreni”.