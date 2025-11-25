Violenza donne, l’Italia sceglie lancia la ‘Maratona civica’: l’educazione come primo strumento

ROMA – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il movimento civico Italia Sceglie ha dato vita a una intensa e partecipata ‘Maratona civica’ nazionale composta da video testimonianze, che unisce voci, competenze e professionalità da tutta Italia – e anche dall’estero – per affermare con forza: “La violenza si combatte con cultura, educazione e responsabilità”. A guidare l’iniziativa il presidente Raimondo Grassi, affiancato dai cofondatori: don Gianni Fusco, Ubaldo Livolsi, Antonino Giannone, Giuliano Casale, Maria Cristina Sandrin, Angelica Bianco, Massimo Calearo Ciman, Ottavio De Martinis, Giancarlo Cremonesi, Fabio Righi, Giuseppe Mazzullo, Alessandro De Luca, Maurizio Bagliani.

Una maratona di videotestimonianze da tutta Italia e dal mondo, a cui hanno preso parte numerose personalità del panorama sociale, culturale e istituzionale. Tra i più famosi Beppe Ghisolfi, vicepresidente Wsbi-Esbg, già vice presidente Abi, il padre in Italia dell’educazione finanziaria; Gabriella Carlucci, conduttrice televisiva; Veronica Pruinelli, avvocato d’affari internazionali; Fabrizio Degni, esperto di AI, etica e governance; Rosa Alfaro Guevara, presidente dell’associazione benefica ‘Provida’; Anna Iole Arena avvocato, responsabile del servizio ispettivo del Lavoro, Presidente dei Collegi arbitrali; Paolo Leccese, direttore editoriale Casa Radio; Fabio Verile, avvocato penalista; Anna Scalfati, ex giornalista Rai; Francesco Frigione, presidente del Centro Studi di Psicologia e Letteratura; Maria Antonietta Daloia, presidente dell’associazione antiviolenza ‘La Svolta 2’, che ha condiviso la sua testimonianza di coraggio; Fabio Vincis, esperto in relazioni esterne; George Guido Lombardi (anche conosciuto dai media italiani come amico di Donad Trump), il quale dagli Stati Uniti con un video ha parlato dei pilastri della Genesi; Alice Antonucci, insegnante, che ha scelto di leggere una poesia del poeta e scrittore contemporaneo Stefano Vittorio Gentili; Ciro Russo, vicepresidente ‘Taglio generazionale’ Aps e vice rappresentante nazionale del Servizio Civile; Domenico Turano, pensionato della Pubblica Amministrazione. Presenti anche altri avvocati, psicologi, corpo docente, professionisti, studenti/esse e associazioni attive nella tutela delle donne. Un contributo speciale è arrivato dalla conduttrice e giornalista abruzzese Jennifer Di Vincenzo e dall’assessora alle Politiche Sociali e alla Famiglia del Comune di Montesilvano eletta nella lista Montesilvano Sceglie, Corinna Sandias, che ha portato la voce del territorio e dell’impegno locale.

ANNUNCIATO LO SVILUPPO DI UN SISTEMA INTELLIGENTE DI PREVENZIONE DELLE AGGRESSIONI

Nel corso della ‘maratona’ mediatica, presente sui social Facebook e Instagram del movimento civico, è stato annunciato dal presidente Grassi lo sviluppo di un sistema intelligente di prevenzione delle aggressioni, ancora in fase di studio da parte di esperti di Intelligenza Artificiale, ingegneri e ricercatori. Un progetto innovativo che mira, una volta completato, a contribuire alla sicurezza delle persone attraverso analisi predittive, allerta precoce e strumenti di supporto nelle situazioni a rischio. Una visione che conferma la volontà del movimento di andare oltre le parole, trasformando la tecnologia in alleata della tutela e della prevenzione. Il presidente Raimondo Grassi ha evidenziato come l’impegno di Italia Sceglie sia quello di rimettere al centro l’educazione, i valori etici, il rispetto, la responsabilità individuale e collettiva. “Un messaggio così non può essere ignorato- ha dichiarato- L’Italia ha bisogno di ricominciare dai valori. L’educazione è il primo strumento contro la violenza“. Italia Sceglie continua così a crescere, coinvolgendo cittadini, scuole, professionisti e territori, per costruire una comunità più consapevole, attenta e libera dalla violenza.