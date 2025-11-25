VIDEO| Scontro treno-camion a Bondeno, nel Ferrarese, 4 feriti

BOLOGNA – Un camion a due piani e un treno regionale si sono scontrati questa mattina in un passaggio a livello a Bondeno in provincia di Ferrara: è successo poco dopo le 7, in via Virgiliana nella località di Ponte Rodoni ad un passaggio a livello. Quattro i feriti soccorsi dal 118 che ha inviato sul posto l’elisoccorso, due ambulanze e una auto medica. I dettaglio è stato soccorso dai Vigili del fuoco il macchinista del convoglio e dai sanitari l’autista del mezzo pesante, entrambi trasportati in ospedale. In corso operazioni messa in sicurezza zona interessata dell’incidente.

Informa su Facebook il sindaco di Bondeno Simone Saletti: “Strada bloccata in Senetica a causa di un incidente all’altezza del passaggio a livello ferroviario. Si raccomanda di utilizzare strade alternative negli spostamenti tra Bondeno e Vigarano Pieve, dal momento che la viabilità sulla strada provinciale 69 Virgiliana resterà bloccata ancora per diverso tempo”.

L’incidente ha causato quattro feriti “che sono stati trasportati all’ospedale dall’elisoccorso- prosegue il primo cittadino- sono arrivate rassicurazioni sul fatto che non siano in pericolo di vita. Ad ogni modo, auspico il meglio per quanto riguarda le condizioni di salute delle persone coinvolte”, aggiunge il sindaco. I feriti: si tratta di una donna di 29 anni finita al Ps del Sant’Anna, di un uomo di 45 anche lui al Pronto soccorso del Sant’Anna e di un altro uomo di 55; per la quarta persona soccorsa e portata al Ps non ci sono al momento maggiori dettagli del 118.