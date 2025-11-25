Ia, ecco come è alleata del benessere organizzativo

BOLOGNA – C’era un tempo in cui il termine intelligenza artificiale evocava scenari da film di fantascienza. Oggi, invece, la troviamo nei gestionali Hr, nelle piattaforme di formazione, nei sistemi di feedback aziendale. Ma la vera novità è che -tra algoritmi, dati e dashboard- l’Ia può diventare anche una nuova alleata del benessere organizzativo. Il benessere, in fondo -evidenzia una nota-, non è solo una questione di yoga e frutta fresca in ufficio: significa sentirsi ascoltati, avere carichi di lavoro sostenibili, relazioni sane e opportunità di crescita. E proprio qui la tecnologia, se usata con intelligenza, può dare una mano. Dal “meno stress” al “più tempo per le persone”. Secondo una recente ricerca pubblicata su ScienceDirect (2025), l’Ia può migliorare il benessere lavorativo non perché “fa tutto al posto nostro”, ma perché riduce la fatica cognitiva. In pratica, toglie di mezzo le attività ripetitive e lascia spazio a ciò che conta davvero: creatività, collaborazione, pensiero critico. Non è poco. Un report del McKinsey Global Institute -prosegue il comunicato- segnala che i dipendenti che usano quotidianamente strumenti basati su Ia riportano livelli di soddisfazione e motivazione più alti, soprattutto dove la tecnologia è percepita come un supporto, non come un controllo.

ALGORITMI CHE ASCOLTANO (E NON SPIANO)

Ci sono già piattaforme che, in modo etico e rispettoso della privacy, analizzano i micro-segnali di stress nei team: linguaggio, tono delle email, feedback ricorrenti. L’obiettivo -si legge nella nota- non è sorvegliare, ma prevenire: capire se un reparto è sotto pressione, se qualcuno ha bisogno di supporto o se un carico va redistribuito. Uno studio condotto da Workplace Options e Wellbeing.ai mostra che questi strumenti, quando integrati in politiche aziendali trasparenti, riducano i casi di burn-out del 20% e aumentano la fiducia nei manager. Non sostituiscono l’empatia umana, ma la amplificano con dati oggettivi.

BENESSERE SU MISURA, COME UNA PLAYLIST PERSONALIZZATA

Il bello dell’Ia è che può adattarsi -è spiegato-. Un dipendente può ricevere suggerimenti personalizzati -una pausa, un video di mindfulness, un reminder per fare una passeggiata- nel momento giusto. Secondo un paper pubblicato su Mdpi nel 2024 (“The role of artificial intelligence in improving workplace well-being”), questo tipo di personalizzazione aumenta del 15% la soddisfazione lavorativa e abbassa i livelli di stress percepito. In fondo, è come avere un “coach invisibile” che ci conosce, ma senza invadere.

“L’Ia- precisa nella nota Stefano Marchese, vice presidente di Ecosistema formazione italia (Efi), associazione non profit che abilita una rete tra responsabili delle risorse umane, della formazione aziendale, enti formativi, università, fornitori e istituzioni allo scopo di favorire sinergie, relazioni, opportunità di networking, eventi e fornire strumenti pratici per lo sviluppo del settore- non è solo una leva di produttività, ma uno strumento per umanizzare il lavoro. E, come abbiamo visto durante il Wellbeing happiness Festival, il benessere organizzativo del futuro sarà proprio questo: meno smart working e più smart caring. Gli algoritmi, infatti, sono al servizio delle persone ma non potranno mai sostituirle, le guideranno ma non potranno mai comandarle. Le aziende, in questo contesto, dovranno costruire la fiducia con i loro dipendenti anche su questi aspetti che, nel corso del tempo, saranno sempre più cruciali. Non dimentichiamo, infatti, che la fiducia è la vera valuta del futuro”.