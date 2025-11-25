martedì 25 Novembre 2025

VIDEO | Violenza sulle donne, Gino Cecchettin: “Ogni giorno sia il 25 novembre”

"Dobbiamo pensare ad atteggiamenti di rispetto quotidianamente"

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 25-11-2025 ore 9:47Ultimo aggiornamento: 25-11-2025 ore 9:48

ROMA – “Dobbiamo pensare ad atteggiamenti di rispetto quotidianamente. Il 25 novembre deve essere un giorno del ricordo, un giorno della memoria per tutte le vittime, ma noi dovremmo cercare di agire come se fosse un 25 novembre tutti i giorni, dando respiro a quelli che sono i sentimenti più positivi che l’essere umano può esprimere e cercando di tenere a freno quelli più negativi”. Così Gino Cecchettin, intervistato a margine dell’audizione in Commissione di inchiesta sul femminicidio, l’11 novembre.

Leggi anche

Strappate e buttate nel fiume le opere di Anarkikka contro la violenza sulle donne: cosa è successo

di Redazione

Omicidio Matteuzzi, per la Cassazione “gli stati passionali non hanno rilievo”

di Andrea Mari

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»