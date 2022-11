A Reggio Calabria nascerà la ‘casa delle donne’

REGGIO CALABRIA – “Il fenomeno della violenza sulle donne è aumentato notevolmente durante il periodo di lockdown, ma non escludiamo anche che la consapevolezza e la capacità di denuncia da parte delle donne sia aumentata. Il Comune sta per dare una risposta importante alla città, a dicembre consegneremo i lavori per la realizzazione della casa delle donne che sarà una casa rifugio, la prima pubblica della città, all’interno della quale sarà fatta anche prevenzione intesa come servizi per ospitare i casi più urgenti di donne in difficoltà”. Così alla Dire l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Reggio Calabria, Angela Martino, oggi in occasione del flashmob organizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

LEGGI ANCHE: 25 novembre, in ricordo di Ana: “Sgozzata incinta, per giudici non c’è crudeltà”

Martino ha poi specificato quali altri servizi offrirà la casa delle donne: “Ospiteremo anche servizi sociosanitari, affinché attraverso il dialogo ed incontri con psicoterapeuti, le donne possano vincere una battaglia che molto spesso è personale per allontanarsi dal proprio carnefice e denunciarlo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it