Due anni senza Maradona, Napoli a lutto tra manifesti funebri e fiaccolate

NAPOLI – “Napoli è in lutto per il secondo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona. Non ti dimenticheremo mai, ti amiamo D10s”. È il testo riportato su alcuni manifesti funebri apparsi nel centro storico della città di Napoli in occasione del secondo anniversario della scomparsa del Pibe de Oro. Ad omaggiare il campione argentino, morto il 25 novembre 2020, anche la società sportiva calcio Napoli che, in un post sui social, scrive “D1eg0 eterno” e pubblica la foto di un disegno che ritrae Maradona mentre colpisce un pallone di testa, guardando lo stadio di Fuorigrotta che oggi porta il suo nome. E poi un video con i suoi goal più belli.

“Per sempre una leggenda”, scrive invece la Lega Serie A. Intanto, in città e in provincia sono state organizzate numerose manifestazioni spontanee per ricordare il Dio del calcio. Alle 13 è prevista una veglia ai Quartieri Spagnoli, davanti al murale diventato meta di pellegrinaggio per tifosi e non solo. Alle 21 appuntamento fuori alla curva B del Maradona per una fiaccolata in memoria di Diego. Iniziative anche a San Giovanni a Teduccio, area est di Napoli, dove è presente un’opera dello street artist Jorit dedicata a Maradona.

