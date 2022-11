Pnrr, in Sardegna Solinas istituisce un’Unità di progetto

CAGLIARI – Nasce in Sardegna un’Unità di progetto per gestire le risorse e gli interventi sul Pnrr. Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Christian Solinas, spiegando che la struttura resterà operativa fino al 31 dicembre del 2026, in linea con l’articolazione temporale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Siamo pronti a cogliere ogni opportunità offerta dal Piano, a spendere al meglio tutte le risorse disponibili per la crescita economica della Sardegna. In un momento delicato e in un contesto storico difficile come quello attuale- spiega Solinas- siamo chiamati a gestire nel modo migliore, più rapido ed efficiente le risorse e a promuovere i progetti riconducibili a questo fondamentale strumento ideato dall’Europa per rimuovere il grande Gap infrastrutturale tra Nord e Sud del Paese”.

Il Pnrr, prosegue Solinas, “rappresenta certamente un’occasione storica per la nostra isola, e proprio per questo ci chiama alla responsabilità, richiede fermezza e competenza nelle decisioni, lungimiranza nell’azione”. Nasce da queste esigenze la necessità di costituire una Unità di progetto temporanea dedicata all’attuazione del Piano nazionale e dei progetti strategici, “in maniera tale che ci sia un’articolazione organica capace di gestire al meglio le risorse- ribadisce il governatore-. Criticità, suggestioni, proposte, interrogativi passeranno da un soggetto unico strutturato che sarà il riferimento più vicino e utile a tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione dei progetti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it