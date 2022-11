Il Friuli Venezia Giulia proroga anche per il 2023 la ‘Carta acquisti’ per le famiglie in difficoltà

TRIESTE – Con circa 2 milioni di euro, approvati dalla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, viene prorogata anche per il 2023 la ‘Carta acquisti’ a favore dei circa 2.600 residenti in regione. La misura, fa sapere in una nota il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, “prevede che la Regione integri, con proprie risorse, gli importi accreditati sulle Carte acquisti con 140 euro a bimestre, che vanno a sommarsi agli 80 euro a bimestre accreditati dallo Stato”, spiega, sottolineando che “si tratta di una misura di sostegno quanto mai necessaria oggi, vista la condizione di difficoltà in cui versano molte famiglie a seguito del carovita“.

Il programma Carta acquisti prevede l’attribuzione di una tessera di pagamento elettronica utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e per il pagamento delle bollette della corrente elettrica e del gas a favore di persone ultra 65enni e di nuclei familiari con minori di 3 anni, in possesso di determinati requisiti reddituali e patrimoniali.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it