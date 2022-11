Meghan Markle ha tradito Harry? Ecco chi è l’amante e come è stato scoperto

ROMA – La coppia più chiacchierata del Regno Unito torna a far parlare di sé, ma questa volta non per i contrasti con la famiglia reale. Harry e Meghan sarebbero infatti in crisi, a causa di un tradimento. Ad essere infedele, secondo i tabloid, sarebbe la bella attrice statunitense.

CHI È CHRIS SANCHEZ, IL PRESUNTO AMANTE DI MEGHAN MARKLE

Il caso è esploso sui giornali dopo che, da quanto si apprende, il principe Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola del primogenito Archie. Meghan sembrerebbe si sia dimenticata di andare a riprendere suo figlio, proprio perché in compagnia del presunto amante. I rumors parlano di Chris Sanchez, guardia del corpo della duchessa di Sussex dallo scorso aprile, e prima ancora impiegato nella sicurezza di ben due presidenti degli Stati Uniti: George W. Bush e Barack Obama.

A confermare i sospetti ci sarebbero dei testimoni che avrebbero scattato delle foto della lite tra Meghan e Harry nella loro villa in California. Lite durante la quale era presente lo stesso Sanchez che poi sarebbe andato via dalla casa.

